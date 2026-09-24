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最低工資連11漲、調幅4.745％ 資方憂產業發展K型化衝擊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
最低工資審議會24日召開，決定自2027年1月1日起，每月最低工資由29,500元調整至30,900元，調幅4.745％；每小時最低工資比照調幅，由196元調整至205元。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照
最低工資審議會24日召開，決定自2027年1月1日起，每月最低工資由29,500元調整至30,900元，調幅4.745％；每小時最低工資比照調幅，由196元調整至205元。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照

最低工資審議會24日召開，經勞、資、學、政四方委員討論，決定自2027年1月1日起，每月最低工資由29,500元調整至30,900元，調升1,400元，調幅4.745％；每小時最低工資比照調幅，由196元調整至205元。資方在會中表達，擔憂薪資成本增加，受產業發展K型化影響。

此次會議，勞資雙方就消費者物價指數年增率、經濟成長情勢、產業發展及勞工生活所需等面向充分討論。全數委員均認同，消費者物價指數（CPI）年增率應全數反映，GDP成長率應合理分享。

勞方委員表示，最低工資旨在保障勞工基本生活，近年民生物價持續上漲，基層及低所得勞工的實質薪資反而倒退，明顯感受到生活壓力。今年經濟成長率大幅成長，極力爭取經濟成長的果實必須合理與勞工分享。

資方委員則提出數據表示，目前產業發展呈現K型化，經濟成長主要是來自於少數AI及高科技產業的貢獻，中小企業的發展沒那麼好、甚至部分傳產呈現衰退，僱用勞工人數占比卻是絕大多數，再加上面臨原物料成本增加、國際競爭及人力短缺等壓力，最低工資調整應兼顧不同產業承受能力。

學者代表認為，最低工資調整應依《最低工資法》所定參採指標，綜合考量物價、經濟成長及勞動市場等因素，並兼顧雇主支付能力，與勞資關係之和諧，並正視產業發展差異擴大之趨勢。

對於審議委員表達，傳統產業與中小企業所面臨經營上的辛苦，勞動部於會中表示，經濟部提出「支持及壯大中小微企業方案」，並研擬《中小微企業轉型升級發展條例》修正草案，透過跨部會提出對中小微企業的支持與提升勞動生產力；另2027年普發現金一萬元，對內需產業有正面效益。

勞資雙方委員意見不同，一度僵持，經勞動部長洪申翰多次溝通協調後，聆聽各方意見居中協調，勞資雙方互退一步，最終獲致此次調整結論。

此次調整案若經行政院核定實施，是自2016年以來連續11年調漲，月薪將由29,500元提升到30,900元，總調幅達54.4％；時薪將由196元提升到205元，總調幅達70.8％，預估約有261.16萬名勞工受惠，其中本國勞工約219.72萬人，持續落實政府照顧基層勞工的承諾。

審議委員也提出，受中東戰事、傾銷、原物料成本等影響的製造業或服務業仍面臨諸多困境，建議提供產業配套措施之部分。對此，勞動部將與經濟部儘速研擬配套方案，給予產業協助，以達到「大力挺勞工、大力挺產業」的目標。

勞動部24日舉行最低工資審議委員會，審議2027年最低工資的調整幅度與數額，勞動部長洪申翰（中）主持，邀請代表勞、資雙方的審議委員一同審議。記者許正宏／攝影
勞動部24日舉行最低工資審議委員會，審議2027年最低工資的調整幅度與數額，勞動部長洪申翰（中）主持，邀請代表勞、資雙方的審議委員一同審議。記者許正宏／攝影

最低工資 消費者物價指數 勞工

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