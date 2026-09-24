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最低工資月薪升至3.09萬元 商總籲政府提高勞健保分擔比重

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
明年最低工資出爐，月薪由2.9萬元升至3.09萬元，調幅4.745%；時薪也由196元提高至205元。示意圖，非新聞當事照，聯合報系資料照
明年最低工資出爐，月薪由2.9萬元升至3.09萬元，調幅4.745%；時薪也由196元提高至205元。示意圖，非新聞當事照，聯合報系資料照

明年最低工資出爐，月薪由2.9萬元升至3.09萬元，調幅4.745%；時薪也由196元提高至205元。全國商業總會理事長許舒博24日表示，政府不能只宣布調高工資，卻將勞保、健保及勞退等連動成本留給企業承擔，應重新檢討社會保險分擔機制，適度提高政府負擔比重。

許舒博指出，商總支持適度調整最低工資，改善基層勞工生活。不過，近年企業除面臨國際情勢變化及經營成本增加，法令遵循成本也持續上升，政府提高勞工薪資保障的同時，應一併檢視企業整體成本負擔並提出配套措施。

許舒博表示，近年台灣經濟成長主要由全球高科技需求帶動，但成長紅利並未平均分布。出口高度集中於AI及資通訊產業，基層中小微型企業並未同步成長，多數傳統產業及內需服務業仍面臨國際競爭、人力短缺及營運成本上升等壓力。

尤其缺乏成本轉嫁能力的中小微型企業，最低工資調升後，勞保、健保及勞退等法定人事支出也將同步增加。不同產業的獲利能力與成本負擔存在差異，政府不宜僅以整體經濟成長數據衡量企業的承受能力。

許舒博指出，3K產業及傳統產業高度仰賴外籍移工，最低工資調升也將進一步加重其人事成本。勞工權益提升所衍生的成本，不應完全由企業單方面承擔。

以勞工保險為例，目前一般受僱勞工保費由雇主負擔70%、勞工負擔20%、政府負擔10%。最低工資調高後，企業負擔的相關保費也將增加。商總呼籲，政府應重新檢討勞保、健保等社會保險的雇主與政府分擔機制，適度提高政府分擔比重，減輕企業長期累積的法定人事成本壓力。

針對審議會決議由勞動部與經濟部儘速研擬產業配套措施，商總表示，樂見政府正視產業面臨的實際困境，但政策能否落實更為重要。相關措施應適度放寬申請程序及適用門檻，確保有實際需求的業者能夠受惠，避免因程序繁複或門檻過高，降低政策成效。

許舒博強調，企業維持穩健經營，才能提供穩定就業並持續創造薪資成長空間。最低工資政策不能單獨看待，政府提升勞工保障，也應共同承擔制度成本，兼顧勞工權益、企業經營韌性及就業穩定，兼顧勞工、企業與整體經濟的永續發展。

最低工資 月薪 商總 許舒博

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