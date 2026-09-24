最低工資明年調升4.745％ 工商協進會籲強化中小企業配套

勞動部最低工資審議會24日拍板明年最低工資調升4.745％。工商協進會表示，肯定政府兼顧勞工生活與經濟成長考量，但呼籲政府同步提供中小企業升級轉型、融資等實質支持措施，減輕企業經營壓力。

工商協進會指出，適度提高基層勞工所得，有助維持勞工基本生活品質，讓勞工共享經濟發展成果。不過，台灣近兩年經濟成長表現雖然亮眼，成長動能多集中於AI、半導體等科技產業，K型經濟發展態勢明顯，服務業、傳統產業及中小微型企業的成長仍相對有限。

工商協進會表示，服務業、傳統產業及中小微型企業目前仍面臨原物料、能源及人事成本上升等多重壓力。最低工資調升除增加基本薪資支出，也將連帶推升勞健保保費、勞工退休金提繳等人事成本。

若企業短期內同時面臨薪資及各項營運成本攀升，對利潤率較低、勞力密集型產業及中小微型企業而言，經營壓力恐進一步加重。

工商協進會強調，最低工資調整應兼顧「照顧勞工」與「企業永續經營」兩項核心目標。企業唯有維持穩健經營，才有能力擴大投資、持續提供就業機會，並進一步改善員工薪資，形成勞資共享經濟成果的良性循環。

在最低工資調整機制方面，工商協進會認為，台灣產業結構多元，各產業獲利能力與人力成本占比差異甚大，最低工資調整應以反映物價波動的消費者物價指數（CPI）為核心依據，國內生產毛額（GDP）成長率不宜直接納入調幅計算。

工商協進會指出，若將總體經濟成長表現直接套用於最低工資調整，獲利有限的傳統產業與中小微型企業恐難以承受。政府調整最低工資的同時，應提供中小企業升級轉型及融資等實質支持，協助企業提升生產力與產品附加價值，並透過更完整的配套措施，兼顧不同產業的實際經營處境。