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連11年調升！明年最低工資月薪30,900元、漲4.745％ 時薪205元
勞工中秋禮！勞動部24日召開最低工資審議會，據了解，會中拍板最低工資月薪自29,500元調升至30,900元，調幅4.745％；最低工資時薪自196元調升至205元。皆自明年元旦上路，這也是最低工資連續第11年調升。
最低工資審議會24日上午10時登場，勞資雙方會前各自喊話。資方代表呼籲政府設「AI福利主權基金」，將高科技紅利轉化為照顧全體勞工的長久之計；勞方呼籲賴清德總統與執政團隊，應在賴總統任內讓台灣最低時薪追上日、韓水準。
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