連11年調升！明年最低工資月薪30,900元、漲4.745％ 時薪205元

最低工資審議會24日召開，經勞、資、學、政四方委員討論，決定自2027年1月1日起，每月最低工資由29,500元調整至30,900元，調升1,400元，調幅4.745％；每小時最低工資比照調幅，由196元調整至205元。資方在會中表達，擔憂薪資成本增加，受產業發展K型化影響。

2026-09-24 18:46