最低工資連11漲！明年月薪3萬900元、時薪205元 漲幅4.745%

最低工資審議結果出爐。最低工資明年月薪3萬900元，漲幅4.745%；時薪205元。今年因勞資遲遲未能達成共識，拍板時間罕見延遲至下午4點之後，比近幾年來得晚。

勞動部今早10點召開最低工資審議會，召集勞資政學四方委員就當前社會經濟數據決議明年最低工資調幅。由於主計總處預測2026全年經濟成長率11.05%，CPI年增率為2.04%，外界皆認為調幅有望上看5%。

審議會前，審議委員、全產總理事長戴國榮主張台灣經濟表現亮眼，經濟成長率更創39年新高，若以央行預估GDP11.48%、CPI2.03來看，足額反映消費者物價指數，經濟成長則由勞資各半，明年最低工資調幅應達7.77%。

但資方代表的審議委員、工總常務理事何語則引用今年上半年海關出口統計，點出台灣產業發展呈現Ｍ型化發展，相較AI數位產業、證券業，傳統製造業、營建業景氣並不理想，呼籲政府深思調漲最低工資對各產業的公平性。

何語憂心表示，這對台灣中小型與傳統製造業造成極大衝擊；而內需市場部分，被視為火車頭工業的營建房屋交易量，也從去年48%，下滑至今年上半年36%至38%，預期下半年景氣更不理想。面對產業M型化發展，政府應深思調漲基本工資對各產業的「公平性」。

會議歷經約莫8小時，據了解，今年審議過程，勞資對調幅意見相差甚遠，僵持不下，資方代表下午還一度離席到其他小會議室商議對策，勞政學委員們等待許久。最終拍板明年最低工資月薪調幅4.745％。