台北東區、內科、港湖供電安啦！松湖超高壓變電所今動工 預計2029年完工

穩定供電再邁出關鍵一步。台電24日舉行「松湖超高壓變電所暨多目標大樓開工祈福典禮」，由台電董事長曾文生率台電主管同仁與施工團隊共同祈求工程順利，宣告這座歷經26年推動的關鍵電力建設正式動工。台電表示，松湖變電所預計2029年完工，將成為台北東區重要電力輸送節點，強化電網韌性，為港湖地區城市產業發展提供可靠穩定電力。

台電指出，隨著「東區門戶計畫」推動與內科、南港經貿園區產業蓬勃發展，用電需求更為提升，既有新北汐止變電所負載容量已飽和，因此松湖變電所的興建，將成為台北東區關鍵電力樞紐，解決港湖地區送電壅塞問題，供應港湖地區及周邊捷運松山線、民生汐止線等公共運輸所需電力，提升電網韌性及供電穩定度。

台電表示，早在20多年前就超前部署展開松湖變電所規劃，並於2000年奉行政院核定執行，為爭取民眾認同，台電持續舉辦逾百次溝通說明會與變電所參訪。歷經多年溝通及行政程序，台北市政府於2023年核發建造執照。為及早舒緩港湖地區供電瓶頸，台電隨即展開臨時變電所規劃建置，並於2025年底完工送電，而松湖變電所亦於24日正式動工，象徵一代代台電人接力守護供電使命，逐步完成強化北東電網的重要一哩路。

松湖變電所推動過程並非一帆風順，26年來歷經4任台北市長，面對各方意見，台電同仁持續溝通、調整規劃。台電指出，2022年9月第五次都市設計審議時，變電所主體設計未獲通過，距離補件期限僅30天，台電隨即與顧問團隊投入設計修正、日夜趕工，最終如期完成補件，並於同年11月通過都市設計審議。對外界而言，審議通過或許只是工程推動的階段；但對一路參與的台電來說，是凝聚多年努力的成果，也為松湖變電所後續興建跨出關鍵一步。

台電說明，松湖變電所採地下化設計，將變電設備「隱身於地底」；地上層則規劃停車場、托嬰中心及日照中心、景觀花園等親民公共設施，成為兼具開放空間、景觀休憩、社會福利的多目標大樓。此外，松湖變電所也將導入電磁場即時監測設備，以公開透明的科學數據建立社會信任，降低民眾對電磁場的疑慮。

台電進一步說明，松湖臨時變電所已於2025年底完成建置，透過負載轉供、設備增容等措施維持區域供電穩定；松湖變電所預計於2029年完工，屆時將進一步舒解既有變電所負荷，提升港湖地區供電調度彈性。

台電表示，電力即城市競爭力，電力建設攸關民生產業發展，台電盼持續與台北市府及地方各界合作，加速推動如北士科變電所等電力建設，共創城市發展及穩定供電多贏。