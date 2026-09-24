最低工資若調漲 龔明鑫：補貼配套擬擴大納入服務業

最低工資審議會今天舉行，經濟部長龔明鑫受訪表示，由於部分傳統產業及內需型產業在僱員有限、最低工資又調漲的情況下，恐承受較大壓力，經濟部將與勞動部共同研議協助措施，過去因應關稅衝擊主要以補貼製造業為主，這次擬擴大納入服務業。

勞動部今天上午10時召開最低工資審議會，由勞、資、政、學4方委員共同審議明年最低工資。現行最低工資為月薪新台幣2萬9500元、時薪196元，勞動部長洪申翰日前指調升機率高、最低工資月薪有機會突破新台幣3萬元。

龔明鑫今天下午主持業務會報前受訪表示，台灣經濟成長率表現很好，但主要由高科技產業、AI及半導體帶動，部分傳統產業或內需型產業普遍而言雖然也有正成長，但並非所有業者都如此，在企業僱用人數有限的情況下，如果薪資再上漲，企業可能承受較大的挑戰和壓力。

龔明鑫說，若最低工資調漲後，確實造成部分基層企業經營困難，經濟部將會與勞動部討論相關協助措施。過去因應關稅衝擊時，就曾針對受出口影響較大的製造業者提供補貼，而此次受影響的產業層面可能更廣，因此擬擴大將服務業納入補貼範圍。