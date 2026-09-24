龔明鑫：上市櫃公司布局全球 讓台灣成經濟日不落國

經濟部長龔明鑫表示，總統賴清德上任以後，一直闡述的就是經濟日不落國政策，透過立足台灣，完成行銷全世界的步驟，進一步成為經濟日不落國；現在上市櫃公司正可布局全球，真正讓台灣成為經濟日不落國。

龔明鑫今天在上市櫃公司協會理事長交接典禮致詞表示，今年經濟成長率確定可以超過11%，甚至有一些研究機構還會往上調升，且機會非常大，去年經濟成長率8%點多，前年5%點多，連續3年成長，明年應該還會有不錯的成績。

他表示，台灣經濟成長率連續幾年成長的情形，上一次發生的時候是1986、1987年之際，距今39年，現階段能有這麼好的經發發展、政策、成績，是大家共同努力的結果。

龔明鑫指出，上市櫃公司協會會員公司占整體台股市值大約1/4，台灣股票市值約5.3兆美元，1/4約1.3兆多美元，換算成新台幣40兆多元，台灣股市市值已是全世界第4大，僅在美國、中國、日本之後。

龔明鑫指出，從2021年開始，經濟發展的重點就是前瞻基礎建設2.0，強化這個數位轉型的基礎建設之外，另外就是數位轉型的3大核心政策，半導體、人工智慧（AI）、5G通訊，從2021年到現在大概5年多了，經過大家一起的努力以後，現在已經開花結果。

迎接未來，經濟部根據產業政策發展做了一些設計，比如說AI部分，主要就是AI新十大建設，除了基礎、算力的韌性強化之外，也布局未來的新關鍵性技術，包括矽光子、AI機器人還有量子，最重要的是，全民可以享受到AI的便利，這才是施政的重點。對經濟部而言，就是AI的發展，要普遍性的讓中小微企業都獲得很好的發展機會。

龔明鑫表示，賴總統在520就職的時候，特別講到未來幾年撥出額外的新台幣1000億元，協助中小微企業轉型升級，明年開始，經濟部對於中小微企業的策略發展，會從原來經費的100億元額外再增加150億元，支持中小微企業、百工百業對於AI的發展跟應用。