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經部2026 ITRI ICT TechDay展示成果 資策會助製造業降庫存、減停機

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
資策會開發自適應AI智慧生產決策系統可將「數據採集、特徵工程、AI建模」整合於智慧診斷盒中。圖／資策會提供
資策會開發自適應AI智慧生產決策系統可將「數據採集、特徵工程、AI建模」整合於智慧診斷盒中。圖／資策會提供

資策會數位轉型研究院（數轉院）團隊將於29日至30日「2026 ITRI ICT TechDay」展出「自適應AI智慧生產決策系統」，整合數據採集、特徵工程及AI建模，讓現場人員無需撰寫程式即可快速建立模型，並應用於庫存、設備與品質等生產決策，降低製造AI落地的技術與成本門檻。

製造業加速導入人工智慧（AI），但面對少量多樣生產趨勢，產品與原料種類快速增加，傳統AI模型往往需要逐項建模，加上資料處理及感測訊號轉換仰賴跨域人才，成為中小製造業導入智慧製造的一大門檻。

自適應AI跨產品快速建模 從庫存、設備到品質一次掌握

不同於每項產品、原料都需重新建立AI模型的傳統方式，資策會開發的自適應AI技術，透過元學習（Meta-learning）、知識遷移及五大指標分析，讓模型可快速適應不同原料、工件及零組件，僅需14天數據即可建模。

系統更將「數據採集、特徵工程、AI建模」整合於智慧診斷盒，支援工業感測器與即時訊號前處理，現場人員可透過無程式碼操作完成資料標記、模型訓練與即時診斷。相較既有方案，其建置成本可由96萬元降至20萬元，進一步提高中小製造業採用AI的可行性。

資策會數轉院林志杰主任指出，製造業導入AI的關鍵，不只在模型精準度，更重要的是能否跟著生產條件變化，快速轉化為現場可用的決策工具。自適應AI的價值，在於面對原料、工件或設備條件改變時，可降低重新蒐集大量資料及反覆調校模型的負擔，並將過去需要資料科學與設備專業人員參與的流程，轉化為產線人員也能操作的工具，讓AI真正進入製造現場。

在實際應用上，系統聚焦「關鍵物料庫存水位預測」、「設備與零組件壽命預診斷」及「工件品質預診斷與肇因分析」三大場域。以庫存管理為例，可針對少量多樣原料進行分析及未來一個月需求預測，並提供庫存過低或過剩警示。設備端則可串接振動等工業感測器，即時採集訊號、辨識異常，降低非計畫性停機風險。

根據既有導入成果，合作業者平均降低5%庫存成本、提高良率27.5%，生產參數調整時間平均減少35%，設備非預期故障時間降低50%；自111起到目前為止，資策會團隊已導入46家製造及資服業者，技術授權及工服金額達4,417萬元。透過實際場域導入與技術授權，逐步驗證自適應AI在製造現場的應用效益，也為後續擴大導入不同產業奠定基礎。

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