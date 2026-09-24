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瑞銀看好台股AI紅利 估台灣企業今明年獲利大增42%、37%

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）仍看好未來6至12個月股市表現，尤其台灣可望持續受惠全球AI投資浪潮，預估台灣企業2026年、2027年獲利將分別成長42%及37%，圖為瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮。圖／瑞銀提供
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）仍看好未來6至12個月股市表現，尤其台灣可望持續受惠全球AI投資浪潮，預估台灣企業2026年、2027年獲利將分別成長42%及37%，圖為瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮。圖／瑞銀提供

全球股市近期受到地緣政治、油價、利率及人工智慧（AI）投資疑慮干擾，不過瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）仍看好未來6至12個月股市表現，尤其台灣可望持續受惠全球AI投資浪潮，預估台灣企業2026年、2027年獲利將分別成長42%及37%，在半導體、AI硬體及高效能運算供應鏈優勢支撐下，台股中長期仍具投資吸引力。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮表示，儘管目前市場雜音不少，但支撐股市的基本面依然穩固，包括全球經濟保持成長、企業盈利持續擴張，以及AI帶來的結構性投資機會，都持續為風險性資產提供支撐。

瑞銀預估，標普500指數成分企業今年獲利可望成長25%，2027年再增長14%。從總體經濟來看，美國製造業已連續八個月維持擴張，歐元區製造業動能則來到逾四年最佳表現，亞洲經濟也持續展現韌性。

胡俊禮指出，市場目前相當關注利率走勢，但歷史經驗顯示，相較升息本身，真正對股市構成較大壓力的是經濟明顯放緩。若經濟及企業獲利仍保持成長，本輪利率變化對股票市場的衝擊相對有限。

AI仍是瑞銀看好市場的重要理由。胡俊禮表示，強勁的AI基礎建設需求持續支撐企業獲利、經濟活動及市場信心，台灣更是主要受惠市場之一。憑藉半導體及AI硬體供應鏈優勢，台灣企業在AI基礎建設、高效能運算及新世代電子產品領域扮演關鍵角色。

針對市場擔憂AI是否形成泡沫，瑞銀認為，目前AI更接近一場技術革命，而非單純的短期投機熱潮。隨著模型能力持續提升、應用成本下降，AI正逐步進入研究分析、軟體開發、客服及企業營運等領域，雖然投資回報及供應鏈瓶頸仍須觀察，但AI帶動生產力及經濟活動擴張的方向並未改變。

至於美股估值偏高疑慮，瑞銀指出，股市接近歷史高點並不代表即將反轉。過去百年間，標普500指數超過三分之二時間位於歷史高點或距高點10%以內，只要企業獲利持續成長，目前較高的估值仍可能逐步獲得消化。

不過，瑞銀也提醒，油價與通膨仍是後市主要風險。若能源供應進一步受到干擾、通膨重新升溫，或長期利率持續攀升，市場波動可能加劇，但目前基本情境仍認為相關衝擊可控，不至於扭轉整體經濟成長趨勢。

資產配置方面，瑞銀對美股及全球主要股市維持正面看法，並相對看好歐元區、亞洲日本除外及新興市場；債券則看好高品質中長久期債券，但對最長久期債券較為審慎。大宗商品方面，看好受惠電網建設、資料中心及電氣化需求的工業金屬，尤其是銅，黃金則可作為分散投資組合風險的配置工具。

瑞銀 台股 人工智慧

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