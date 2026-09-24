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歷經26年推動、24日動工 台電：松湖變電所擬於2029年完工

中央社／ 台北24日電

台電今天舉行松湖超高壓變電所暨多目標大樓開工祈福典禮，宣告松湖變電所正式動工。台電表示，松湖變電所預計在2029年完工，將成為台北東區重要電力輸送節點，為港湖地區產業發展提供穩定電力。

台電透過新聞稿表示，隨「東區門戶計畫」推動與內科、南港經貿園區發展，用電需求提升，既有新北汐止變電所負載容量已飽和，因此松湖變電所將成為台北東區關鍵電力樞紐，解決港湖地區送電壅塞問題，供應港湖地區及周邊捷運松山線、民生汐止線等公共運輸所需電力，提升電網韌性及供電穩定度。

台電表示，20多年前即展開松湖變電所規劃，並於2000年奉行政院核定執行。然而松湖變電所推動過程並非一帆風順，26年來歷經4任台北市長，面對各方意見，台電持續溝通、調整規劃。2022年9月第5次都市設計審議時，變電所主體設計未獲通過，距離補件期限僅30天，台電隨即與顧問團隊投入設計修正、日夜趕工，最終如期完成補件，並於同年11月通過都市設計審議。

台電說明，為爭取民眾認同，台電舉辦逾百次溝通說明會與變電所參訪。歷經多年溝通及行政程序，台北市政府於2023年核發建造執照。為及早舒緩港湖地區供電瓶頸，台電也隨即展開臨時變電所規劃建置，並於去年底完工送電。

台電指出，松湖變電所今天正式動工，預計於2029年完工，屆時將進一步紓解既有變電所負荷，提升港湖地區供電調度彈性，逐步完成強化北東電網的重要一哩路。

台電說明，松湖變電所採地下化設計，將變電設備隱身於地底；地上層則規劃停車場、托嬰中心、日照中心及景觀花園等設施，成為兼具開放空間、景觀休憩與社會福利的多目標大樓。此外，松湖變電所也將導入電磁場即時監測設備，以科學數據建立社會信任，降低民眾對電磁場的疑慮。

台電表示，電力即城市競爭力，電力建設攸關民生產業發展，台電盼持續與台北市府及地方各界合作，加速推動如北士科變電所等電力建設，共創城市發展及穩定供電多贏。

台電

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