推進台美關鍵礦物合作 地礦中心10月底赴美考察稀土

今年第6屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）確立關鍵礦物合作方向。經濟部地礦中心主任徐銘宏今天表示，規劃於10月底赴美科羅拉多州及華盛頓特區考察稀土礦源，並了解美國稀土開發法規，首年將蒐集礦山品位、生產量能等資料，建立國內稀土資料庫及評估流程。

經濟部已設定2030年實現稀土自給產能50%目標，並在今年EPPD確立台美在關鍵礦物領域合作共識。經濟部長龔明鑫日前表示，將派地礦中心赴美考察，了解使用美國稀土礦源的可能性。

地礦中心今天舉辦「中央地方攜手進行土壤液化觀測及潛勢圖更新，共同促進國土安全利用」記者會，會中記者關切美國稀土考察進度。徐銘宏表示，原本稀土考察團規劃造訪美國德州、懷俄明州及加州，但考量8天行程過於緊湊，最終調整為科羅拉多州及華盛頓特區，預計10月底出發。

徐銘宏指出，科羅拉多州是礦商總部較集中的地區，許多稀土開發業者總部位於丹佛，因此這次預計拜訪4家礦業公司總部，了解礦山開發資訊及相關產能；華盛頓特區則是聯邦政府所在地，將以稀土開發法規、製作流程等政策議題為主要交流內容。

至於考察後的工作，徐銘宏表示，第一年的核心任務是收集各礦山的稀土品位、生產量能等數據，建立國內稀土資料庫及訂定相關評估流程，未來若有進一步需求，再規劃前往實際礦山進行取樣。

除了美國，徐銘宏表示，台灣也持續掌握澳洲及加拿大的稀土供應鏈資訊，今年已赴澳洲柏斯拜訪3座礦山，部分礦山已有實際產能，但多數已與其他國家簽署供應合約。目前持續蒐集美國、澳洲及加拿大的礦源資訊，進一步確認各礦山產出屬於輕稀土或重稀土，以評估與國內產業需求的對接可能性。

徐銘宏表示，國內未來的戰略目標主要偏向「重稀土」，美國資源則較偏向「輕稀土」，加拿大及澳洲則具有重稀土資源。目前以美國及澳洲為優先交流對象，加拿大則列入中長期規劃。