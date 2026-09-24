快訊

男學生酒醉誤闖女宿！家長質疑校方處理慢半拍 成大回應

假上櫃投資騙貴婦9千萬…徐乃麟女密友疑是關鍵主嫌 涉詐欺拘提到案

高市早苗已在佈局2027！集結盟友篤定首相連任？

聽新聞
0:00 / 0:00

推進台美關鍵礦物合作 地礦中心10月底赴美考察稀土

中央社／ 台北24日電

今年第6屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）確立關鍵礦物合作方向。經濟部地礦中心主任徐銘宏今天表示，規劃於10月底赴美科羅拉多州及華盛頓特區考察稀土礦源，並了解美國稀土開發法規，首年將蒐集礦山品位、生產量能等資料，建立國內稀土資料庫及評估流程。

經濟部已設定2030年實現稀土自給產能50%目標，並在今年EPPD確立台美在關鍵礦物領域合作共識。經濟部長龔明鑫日前表示，將派地礦中心赴美考察，了解使用美國稀土礦源的可能性。

地礦中心今天舉辦「中央地方攜手進行土壤液化觀測及潛勢圖更新，共同促進國土安全利用」記者會，會中記者關切美國稀土考察進度。徐銘宏表示，原本稀土考察團規劃造訪美國德州、懷俄明州及加州，但考量8天行程過於緊湊，最終調整為科羅拉多州及華盛頓特區，預計10月底出發。

徐銘宏指出，科羅拉多州是礦商總部較集中的地區，許多稀土開發業者總部位於丹佛，因此這次預計拜訪4家礦業公司總部，了解礦山開發資訊及相關產能；華盛頓特區則是聯邦政府所在地，將以稀土開發法規、製作流程等政策議題為主要交流內容。

至於考察後的工作，徐銘宏表示，第一年的核心任務是收集各礦山的稀土品位、生產量能等數據，建立國內稀土資料庫及訂定相關評估流程，未來若有進一步需求，再規劃前往實際礦山進行取樣。

除了美國，徐銘宏表示，台灣也持續掌握澳洲及加拿大的稀土供應鏈資訊，今年已赴澳洲柏斯拜訪3座礦山，部分礦山已有實際產能，但多數已與其他國家簽署供應合約。目前持續蒐集美國、澳洲及加拿大的礦源資訊，進一步確認各礦山產出屬於輕稀土或重稀土，以評估與國內產業需求的對接可能性。

徐銘宏表示，國內未來的戰略目標主要偏向「重稀土」，美國資源則較偏向「輕稀土」，加拿大及澳洲則具有重稀土資源。目前以美國及澳洲為優先交流對象，加拿大則列入中長期規劃。

稀土 台美 考察

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

挪威擬開採歐洲最大稀土礦藏 最遲2028年提出計畫

你家在土壤液化潛勢區？經濟部完成土壤液化潛勢圖資更新 可上網查詢

習近平訪美前 川普對華態度似乎收斂

快來查！6縣市土壤液化潛勢圖更新 這2地潛勢升級多

相關新聞

最低工資今審議全總喊月薪3.3萬 建議年中檢討、物價漲也要補正

勞動部今召開2026年最低工資審議會，中華民國全國總工會主張最低月薪由現行2萬9500元調升至3萬3000元、時薪由196元提高至220元，盼明年元旦上路，並要求建立年中檢討及補正機制、強化工資查核，避免調薪遭其他方式抵銷。

賴總統：持續穩定油電價 以預算撥補中油、台電

賴清德總統24日出席地方參香活動。談及政府穩定物價措施，賴總統說，為顧及基層民眾生活，政府持續透過相關機制穩定油價、電價，並以預算撥補中油、台電公司，減輕國際能源價格上漲對民眾的衝擊。請鄉親對台灣有信心，期盼未來大家支持政府、共同打拚。

中東戰事…我天然氣採購轉向美國導致中油暴虧？經部指「穩定民生」

經濟部24日表示，因應地緣政治變化，中油液化天然氣之採購係採取「分散風險、多元採購」策略，以中長期契約為主、現貨為輔，中油所簽國際購氣長約（20至25年）係依國內長期用氣需求，綜合考量供應安全、氣源多元及價格競爭力等商業條件，再依國內需求分年、分批實際交貨後付款，契約總金額絕非一次性支出。中油強調，不是因為轉向美國購氣導致虧損。

瑞銀看好台股AI紅利 估台灣企業今明年獲利大增42%、37%

全球股市近期受到地緣政治、油價、利率及人工智慧（AI）投資疑慮干擾，不過瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）仍看好未來6至12個月股市表現，尤其台灣可望持續受惠全球AI投資浪潮，預估台灣企業2026年、2027年獲利將分別成長42%及37%，在半導體、AI硬體及高效能運算供應鏈優勢支撐下...

新加坡SSIA峰會登場 童振源：台灣是全球最值得信賴的晶片樞紐

新加坡半導體工業協會（SSIA）今（24）日舉辦「SSIA Summit 2026」產業峰會，鑑於台灣在全球半導體產業鏈的核心地位，大會特別邀請我駐新加坡代表童振源發表專題演講。童振源指出，台灣在IC設計、晶圓製造、封裝測試等環節皆居全球要角，也是最值得信賴的夥伴，呼籲全球半導體業者融入台灣核心產業聚落，在台設立設備與材料供應據點，並在台設立研發及營運中心。

離島網路不卡卡！台馬4號海纜引進3大新工法與AI防護

台馬第四海纜在9月順利啟用，這條海纜從台灣本島連接馬祖東引、南竿及西莒，全長近300公里。隨著第四海纜加入運作，台灣、馬祖之間的整體傳輸容量提升至約1.9Tbps，進一步保障離島地區通訊服務的穩定運作。這條海纜新工法上路，採取的是超深埋設工法、雙層鎧裝防護、水平鑽掘工法，都讓海纜更加堅固。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。