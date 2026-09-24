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最低工資今審議全總喊月薪3.3萬 建議年中檢討、物價漲也要補正

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
勞動部今召開2026年最低工資審議會，中華民國全國總工會主張最低月薪由現行2萬9500元調升至3萬3000元、時薪由196元提高至220元。圖／全國總工會提供
勞動部今召開2026年最低工資審議會，中華民國全國總工會主張最低月薪由現行2萬9500元調升至3萬3000元、時薪由196元提高至220元。圖／全國總工會提供

勞動部今召開2026年最低工資審議會，中華民國全國總工會主張最低月薪由現行2萬9500元調升至3萬3000元、時薪由196元提高至220元，盼明年元旦上路，並要求建立年中檢討及補正機制、強化工資查核，避免調薪遭其他方式抵銷。

全總秘書長温宗諭表示，最低工資調整除應反映物價與生活成本，也應讓基層勞工分享經濟成長成果。依勞動部提供的最低工資研究報告，2026年全年經濟成長率預估為11.05%，2025年整體產值勞動生產力年增9.39%；但2026年上半年受僱員工平均經常性薪資名目增幅為2.88%，扣除物價後，實質增幅僅1.16%。

温宗諭指出，這些數據涵蓋期間不同，不能直接作為調薪公式，但可看出經濟成長與勞工實質所得之間仍有落差，最低工資審議不應只看平均數據，也應納入基層勞工實際生活負擔。

在物價方面，温宗諭引述研究報告指出，2026年全年消費者物價指數（CPI）預估上漲2.07%，部分民生物資漲幅更高；低所得家庭在住宅、水電燃料、食品及醫療等必要支出，占消費支出的65.58%，物價波動對低所得家庭影響相對明顯。

全總主張，政府應進一步公布低所得、租屋及育兒家庭的必要支出分析，建立可定期檢驗的生活保障指標，並參考國外制度，研議物價大幅變動時的年中檢討及補正機制。

全總另提出推動低薪產業集體協商等訴求，並要求強化工資與工時查核，避免企業透過減班、不當扣款或假承攬等方式抵銷調薪後的實際所得。

對於部分中小企業可能面臨的經營壓力，温宗諭表示，政府可針對確有困難且能提出具體營運證據的企業，提供限期、附帶條件的支持措施，並要求企業維持就業及落實足額給薪。

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