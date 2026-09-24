賴總統：持續穩定油電價 以預算撥補中油、台電

賴清德總統24日出席地方參香活動。談及政府穩定物價措施，賴總統說，為顧及基層民眾生活，政府持續透過相關機制穩定油價、電價，並以預算撥補中油、台電公司，減輕國際能源價格上漲對民眾的衝擊。請鄉親對台灣有信心，期盼未來大家支持政府、共同打拚。

賴總統指出，台灣經濟成長率今年預估超過11%，世界競爭力評比名列全球第四，民主指數及自由度排名也在亞洲名列前茅；根據美國「自由之家」評比，台灣在宗教自由方面獲得滿分，是享有完全宗教自由的國家，各方面表現深受國際肯定。

賴總統說，他身為總統，一定會顧好台灣，無論國際情勢如何變化，都會堅定守護台灣，並持續拚經濟，讓台灣經濟穩健發展、人民生活更好。

賴總統提到，人民是國家的主人，他會照顧好人民。政府除了決定明年普發每人1萬元現金，讓全民共享AI紅利，也將從明年起實施「0到18歲成長津貼」。

他解釋，0至6歲每人每月補助5,000元，由家庭領取；6至18歲期間，則由家長領取其中2,500元，另外2,500元由政府預存為成長津貼，12年共計36萬元，並以兩年期定期存款利率為最低保障，投資所得全數歸孩子所有，讓孩子未來有經費可以讀書、學習技術或創業。

總統也說，他上任後非常重視教育，推動高中職全面免學費及私立大專校院學生學雜費補助，每年補助私立大專校院學生3萬5,000元，並另外提供經濟弱勢學生每年1萬5,000元到2萬元的補助。個人透過教育取得專業知識，國家也可以透過教育栽培人才，讓國家社會跟著好。