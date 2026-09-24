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中東戰事…我天然氣採購轉向美國導致中油暴虧？經部指「穩定民生」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部24日表示，因應地緣政治變化，中油液化天然氣之採購係採取「分散風險、多元採購」策略，以中長期契約為主、現貨為輔，中油所簽國際購氣長約（20至25年）係依國內長期用氣需求，綜合考量供應安全、氣源多元及價格競爭力等商業條件，再依國內需求分年、分批實際交貨後付款，契約總金額絕非一次性支出。中油強調，不是因為轉向美國購氣導致虧損。

中油表示，近年國際地緣政治情勢遽變，油氣價格高檔震盪，台灣中油肩負穩定供應國內油氣之責，承擔較高的穩定物價責任與成本壓力，致連續6年虧損迄今。這次針對中東戰事，因政府與台灣中油於第一時間吸收成本，維持國內油氣價格平穩，避免引發物價上漲，維持民眾生活如常。

行政院會已通過追加預算撥補台灣中油1,014.31億元及增資2,338.34億元。中油表示，政府採取預算撥補台灣中油，為穩定物價的重要手段，且與亞洲鄰近國家雷同；這項撥補與增資，可協助中油改善財務結構，並有足夠能力因應國際局勢之變動與威脅，讓中油投入必要之能源基礎建設，確保國內能源供應安全無虞，穩定民生、產業與國家經濟。

針對部分媒體指「台灣中油以極低價格售予台電」；台電強調，這絕非事實。在國內天然氣價格方面，台灣中油係依政府核定之天然氣價格調整機制，按月滾動檢討各類天然氣用戶價格，自2026年電業用戶售價已考量進口氣源成本變動並多次調整，相關成本已於電業用戶反映，因此造成台電發電採購成本之增加。

中油說明，我液化天然氣之採購係採取「分散風險、多元採購」策略，以中長期契約為主、現貨為輔，氣源來自14個國家。2026年3月起為因應中東戰事及荷莫茲海峽運輸中斷，台灣中油緊急於非中東地區採購替代氣源，以充分供應國內用氣需求。

中油指出，2026年1至8月國內累計進口氣源占比分別為澳洲(35%)、非中東氣源包含加拿大、東南亞、非洲等地區(31%)、美國(23%)及卡達(11%)。而台灣中油所簽國際購氣長約(20至25年)係依國內長期用氣需求，綜合考量供應安全、氣源多元及價格競爭力等商業條件，再依國內需求分年、分批實際交貨後付款，契約總金額絕非一次性支出。中油強調，有媒體稱「轉向美國購氣，長約逾兆元導致虧損」，這並非事實。

中油 中東 中東戰事

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