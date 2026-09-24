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最低工資突破3萬機率高 政院：「樂觀其成」並持續推動中小微條例

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

勞動部24日召開最低工資審議會，討論明年最低基本工資調整幅度。勞動部長洪申翰昨表示最低工資有望突破3萬元。

對此，行政院今日表示，對於洪申翰相關喊話「樂觀其成」，並將持續推動中小微企業轉型升級條例，支持產業與勞工。

勞動部24日召開最低工資審議委員會，對於明年基本工資調漲「一定會超過3萬元」，勞資雙方已有共識，將依據《最低工資法》足額反映CPI。

對此，行政院發言人李慧芝表示，經濟成長的果實應全民共享，政府一直以來也透過政策鼓勵企業為勞工加薪。至於實際調幅，仍須由最低工資審議會考量產業及財政負擔，以及勞工生活需求後做出結論。

李慧芝表示，對於最低公司調漲突破3萬元「樂觀其成」，並將持續推動中小微企業轉型升級條例，支持產業與勞工。

最低工資 機率 政院

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