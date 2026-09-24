最低工資突破3萬機率高 政院：「樂觀其成」並持續推動中小微條例

經濟部24日表示，因應地緣政治變化，中油液化天然氣之採購係採取「分散風險、多元採購」策略，以中長期契約為主、現貨為輔，中油所簽國際購氣長約（20至25年）係依國內長期用氣需求，綜合考量供應安全、氣源多元及價格競爭力等商業條件，再依國內需求分年、分批實際交貨後付款，契約總金額絕非一次性支出。中油強調，不是因為轉向美國購氣導致虧損。

2026-09-24 12:40