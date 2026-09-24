瑞銀財管：台灣企業2026年及2027年獲利預期分別成長42%及37%

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）亞洲資產配置主管胡俊禮指出：「我們預期台灣企業2026年及2027年獲利將分別成長42%及37%，在全球AI投資與科技需求持續擴張下，台股仍具中長期投資吸引力。台灣市場可望持續受惠於全球AI投資浪潮。憑藉半導體與AI硬體供應鏈優勢，台灣企業在AI基礎建設、高效能運算及新世代電子產品領域扮演關鍵角色。」

胡俊禮指出，投資機會正逐步浮現，高品質中長天期債券可望兼具收益、資本利得潛力，以及分散投資組合風險的效果，亞洲和新興市場債券亦具備吸引力，但對最長久期債券維持審慎態度。整體而言，跨資產、多元化配置仍是把握市場機會及管理風險的關鍵。

近期市場雖面臨地緣政治、油價、利率及AI（人工智慧）相關不確定性，但胡俊禮認為支撐股市的基本面依然穩固。穩健的經濟成長、企業盈利持續擴張，以及AI帶來的結構性機會，仍為風險資產提供支撐。對長期投資者而言，與其等待更理想的進場時機，不如把握參與成長的機會。

胡俊禮表示，儘管市場面臨多項挑戰，未來6至12個月股市仍有續漲空間，並預期標普500指數企業盈利今年將成長25%，2027年再增長14%。

首先，全球經濟基本面依然穩健。美國製造業已連續八個月維持擴張，歐元區製造業動能創下逾四年來最佳表現，亞洲經濟亦持續展現韌性，為市場提供有利支撐。其次，在成長動能仍然穩固的環境下，本輪升息對股市的影響相對有限。歷史經驗顯示，真正值得關注的是經濟明顯放緩，而非升息本身。

更重要的是，企業盈利仍是推動市場的核心動力。穩健的經濟活動、改善中的勞動市場以及更廣泛的產業參與，有助企業持續提升盈利能力。同時，AI投資仍是重要順風，強勁的AI基礎建設需求持續支撐企業盈利、經濟活動及市場信心。

台灣市場可望持續受惠於全球AI投資浪潮。憑藉半導體與AI硬體供應鏈優勢，台灣企業在AI基礎建設、高效能運算及新世代電子產品領域扮演關鍵角色。預期台灣企業2026年及2027年獲利將分別成長42%及37%，在全球AI投資與科技需求持續擴張下，台股仍具中長期投資吸引力。

當然，油價與通膨仍是主要風險。若通膨再度升溫、能源供應進一步受擾，或長期利率持續攀升，市場波動可能加劇。然而，基本情境仍認為相關衝擊可控，不致扭轉整體成長趨勢。

在市場持續上漲之際，不少投資人仍對進一步投入資金抱持保留態度，主要圍繞四項疑慮：估值是否過高、AI是否形成泡沫、政府債務問題，以及地緣政治風險。

首先，儘管美國股市已接近歷史高點，但歷史經驗顯示，新高本身並非市場轉折訊號。過去百年間，標普500指數有超過三分之二的時間處於歷史高點或歷史高點10%以內區間。雖然估值高於長期平均，但仍未達歷史極端水準；若企業盈利持續增長，目前看似偏高的估值有機會逐步獲得消化。

其次，市場擔憂AI投資熱潮可能重演過去科技泡沫。然而，AI更像是一場技術革命而非短期投機現象。模型能力持續提升、應用成本快速下降，正推動需求擴張，並加速滲透至研究分析、軟體開發、客戶服務及企業營運等領域。雖然投資回報及供應鏈瓶頸仍有待觀察，但AI推動生產力提升與經濟活動擴張的方向並未改變。

政府債務上升無疑是長期風險，但其影響並非平均分布於各類資產。部分資產可受惠於名目成長與定價能力，而現金及固定收益工具則較容易面臨購買力侵蝕。因此，債務問題更提醒投資人重視資產配置與分散化，而非離開市場。至於地緣政治風險，歷史顯示重大事件往往引發短期震盪，但市場最終仍回歸基本面，相關跌勢多數也較為短暫。

在當前環境下，投資人不宜因短期不確定性而長期停留場外。穩健的經濟成長、企業盈利擴張及AI投資周期持續推進，仍為股市提供支撐。

股票方面，胡俊禮對美股和環球主要股市場維持正面看法，建議以多元化核心持股為基礎。相對與偏防守的英國和瑞士市場，更看好歐元區、亞洲（日本除外）及新興市場，以掌握較高的成長潛力。固定收益投資機會正逐步浮現。高品質中長久期債券可提供收益來源、潛在資本利得及投資組合分散效果，亞洲和新興市場債券亦具備吸引力，但對最長久期債券維持審慎態度。

大宗商品方面，胡俊禮看好受惠於電網建設、資料中心投資及電氣化趨勢的工業金屬，尤其是銅；黃金則可作為策略性分散配置工具。整體而言，跨資產、多元化配置仍是把握市場機會及管理風險的關鍵。