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你家在土壤液化潛勢區？經濟部完成土壤液化潛勢圖資更新 可上網查詢

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部地質調查及礦業管理中心24日發布2026年土壤液化潛勢圖資更新成果。這次更新共涵蓋臺北市、新北市、桃園市、宜蘭縣新竹縣及新竹市等6縣市；更新內容除更新土壤液化潛勢圖外，也提供軟弱土層分布圖、土壤液化監測站等資訊，能進一步提供國土開發、安全利用參考。

地礦中心表示，這次土壤液化潛勢圖更新採用長期觀測之淺層地下水位，並增加大量高品質的地質鑽井，分析之地質鑽孔由前一版之3,571孔增加至11,731 孔，分析範圍增加約96平方公里，整體分析面積達 909.8 平方公里，對地層、地下水條件之掌握較前一版更為完整，大幅提升土壤液化潛勢圖之品質。

地礦中心表示，依據分析結果有逾八成之區域經全面重新檢核後，土壤液化潛勢仍維持原判，未產生改變，局部區域潛勢則因鑽孔資料增加、或新增長期水位觀測資料而有所調整，係基礎資料更為完整後之修正，並非代表該地區之地質條件發生變化。

地礦中心進一步說明，土壤液化潛勢圖為區域性調查成果，以原始地質條件進行評估，位於土壤液化高潛勢區並不代表建築物不安全，只要透過地盤改良、結構加固與確實的工程設計，就能有效確保房屋與生命財產的安全。民眾及業者可至地礦中心網站先進行簡易評估，並視需要於開發時委託專業技師進行補充調查與施工改良。

本次更新所運用之地質資料，主要來自經濟部「土壤液化調查與風險評估計畫」及內政部「安家固園計畫」，由各直轄市、縣（市）政府協助辦理現地鑽探調查並提供成果，地礦中心負責整合彙整，以一致之方法產製全國圖資，並已召開地方座談會、公開說明會與地方政府、災防有關單位說明推廣，以利其執行業務時運用。此種地方、中央合作產製之全國正規圖資，經由公開讓社會各界運用，將使國家的建設有可靠的基礎足以依循。

地礦中心指出，這次更新鑽井數總量成長約3倍，都會地區鑽井密度提高至每平方公里4孔，並使用長期觀測的地下水位進行分析，整體圖資品質隨資料累積而持續提升。

除圖資更新外，地礦中心自2021年起於全國陸續設置土壤液化監測站，目前 10 處運作中、1 處測試中。這些監測站多半設在未經開發，維持自然條件的空地中，包括公園的一隅或校園的角落邊上，站上設有解說牌，民眾與師生掃描QR code就能看到自己腳下的地質資料，各站於地震發生時同步記錄地表震動、地層孔隙水壓及地表沉陷變形，逐步累積我國自主之土壤液化現地觀測資料，作為驗證與精進評估方法之依據；各監測站並設置解說牌及展示網頁，對我們而言，這不只是儀器，更是最生活化地防災教育—讓防災走進每一個人的日常生活中。

更新後之土壤液化潛勢圖資已同步於「土壤液化潛勢查詢系統」公開，民眾輸入地址即可查詢所在位置之潛勢分級及相關說明。地礦中心表示，地質調查資料將持續累積，地下水位亦隨季節及氣候變遷而變動，圖資將視資料充實情形滾動更新，以提供國土規劃及都市防災等國土利用更為可靠之基礎資訊。

經濟部 宜蘭縣 新竹縣

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