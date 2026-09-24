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記憶體與晶片漲價 抑制消費性電子終端需求 8月製造業營業測驗點下滑

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台經院今日發布8月景氣動向調查，製造業、服務業及營建業三大產業營業氣候測驗點都較上月下滑。圖／台經院提供
台經院今日發布8月景氣動向調查，製造業、服務業及營建業三大產業營業氣候測驗點都較上月下滑。圖／台經院提供

台經院今日發布8月景氣動向調查，製造業、服務業及營建業三大產業營業氣候測驗點都較上月下滑，其中製造業受到美伊戰事升溫推升能源不確定性影響，並擔憂記憶體與晶片成本抑制消費性電子終端需求，製造業廠商對後市看法轉弱；服務業連兩月下滑，營建業則結束連四月上升轉為下降。

台經院調查，8月製造業、服務業及營建業營業氣候測驗點均較上月下滑。製造業測驗點為100.73點，較7月微幅減少0.49點，台經院指出，由於變動幅度有限，研判製造業對景氣看法與上月持平。服務業營業氣候測驗點97.30點，減少1.19點；營建業營業氣候測驗點108.34點，下滑1.89點。

台經院指出，全球景氣維持溫和成長，但主要經濟體表現不一。美國內需仍具韌性，歐元區與日本景氣亦有所支撐，相較之下，中國內需表現仍偏弱。另外，中東局勢升溫增添能源供應不確定性，並推升國際油價及運輸成本；通膨壓力使主要中央銀行貨幣政策立場轉趨偏緊，後續仍須關注地緣政治對能源價格，以及主要央行政策對資金流向與金融市場影響。

國內製造業方面，隨著國際品牌新機進入備貨旺季，帶動相關電子產品需求維持強勁，惟受美伊衝突擴大、航運受阻及國際油價上漲影響，原料成本與外部不確定性同步升高，廠商對當月景氣看法轉趨保守，看好比例下降，看壞比例則有所增加。展望未來，除中東地緣政治風險仍高外，AI熱潮推升記憶體與晶片成本，亦可能抑制消費性電子終端需求，使廠商對後市看法略為轉弱，看好未來半年景氣的廠商比例高於看壞比例。

服務業方面，零售業受惠於暑期出遊、高溫消費及節慶備貨需求，景氣表現較為活絡；銀行業雖有淨利差收益、投資及財富管理業務支撐，但受股息收入減少、增提呆帳準備及上月基期較高影響，營運表現較上月轉弱；保險業則因投資型保單銷售降溫及產險進入淡季，保費收入較上月回落，惟台股上漲及股利收入挹注投資收益，支撐整體獲利。

營造業方面，雖仍面臨土方成本、人力短缺及材料價格上漲等壓力，但受惠於科技廠辦、大型公共建設、都更及社會住宅等工程持續推進，8月景氣維持穩健，未來半年展望亦偏樂觀。房地產方面，受信用管制、暑假、颱風及農曆7月等因素影響，8月交易動能明顯轉弱；惟隨央行適度放寬部分房貸與購地貸款限制，市場觀望氣氛可望改善，後續仍以自住需求為主要支撐。

晶片 製造業 漲價

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