廠商信心轉趨保守 製造、服務、營建三大營業氣候測驗點下滑

國內景氣維持成長，但廠商信心略轉審慎。台經院24日公布8月景氣動向調查，製造業、服務業及營建業三大營業氣候測驗點同步下滑，其中製造業略減0.49點，變動幅度有限，研判景氣看法與上月大致持平；服務業則連二月走低，營建業也結束連四月上揚走勢，轉為下降。

8月製造業營業氣候測驗點為100.73點，低於7月修正後的101.22點。調查顯示，認為8月景氣「好」的廠商比率由31.7%降至17.8%，看壞比率則由15.5%升至27.5%；未來半年看好比率由31.9%降至27.9%，看壞則升至16.9%。

台經院分析，國際品牌新機進入備貨旺季，加上全球AI基礎設施持續擴張，帶動先進製程、先進封裝、高階測試及AI伺服器相關需求維持強勁，半導體產業營運動能仍佳；不過，美伊衝突擴大、荷莫茲海峽航運受阻及國際油價走高，推升原料與運輸成本，外部不確定性增加及上月基期較高等因素，使業者對景氣看法轉趨保守。

展望未來半年，台經院指出，中東地緣政治風險仍高，加上AI熱潮推升記憶體與晶片成本，近期消費性電子產品售價陸續調漲，可能抑制智慧手機、PC等終端需求及後續備貨動能；但AI相關需求仍是電子業主要成長支柱，廠商對後市仍呈審慎樂觀。

服務業8月營業氣候測驗點降至97.3點，較7月修正後98.49點減少1.19點，連續第二個月下滑。零售業受暑期出遊、高溫消費及節慶備貨帶動，表現相對活絡，但銀行業受到股息收入減少、部分業者增提呆帳準備及高基期影響，營運較前月轉弱。

營建業測驗點則由110.23點降至108.34點，月減1.89點，結束連四月上揚。台經院指出，科技廠辦、大型公共建設、都更及社會住宅持續推進，營造業景氣仍相對明朗，但房市受到暑假、颱風及農曆7月影響，8月交易動能明顯轉弱。