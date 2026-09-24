聽新聞
0:00 / 0:00

最低工資審議登場 工業區總會：只有AI好、其他產業生意都不好做

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
勞動部長洪申翰出席最低工資審議會。記者許正宏／攝影
勞動部長洪申翰出席最低工資審議會。記者許正宏／攝影

勞動部今天召開最低工資審議會，討論明年最低基本工資調整幅度。政府喊話有機會突破3萬元大關，勞團會前召開記者會，喊出7.77%調幅，月薪來到3萬1792元、時薪211元。但中華民國工業區廠商聯合總會北部會長吳聰明會前受訪指出，目前「只有AI好而已」，其他產業的生意都不好做，最近業者的感受尤其明顯。

勞團訴求，台灣勞工薪資結構分布不均，經濟發展果實更嚴重傾斜資本家，基層勞工的低薪困境必須仰賴最低工資調升來翻轉；面對亮眼的經濟表現，若聲稱照顧勞工的執政黨未拉高調幅，讓基層共享經濟紅利，就是對不起台灣勞工。

工商協進會秘書長邱一徹會前受訪時表示，照顧員工和讓企業能夠持續經營，兩件事都很重要。近幾年台灣經濟成長看起來很亮眼，但主要是高科技產業帶動；對多數中小企業、傳統產業和服務業來說，成長相當有限。

邱一徹說，這些企業還得面對原物料、人力成本上升，以及資金取得不易等壓力。因此，這次討論最低工資調整，他希望以消費者物價指數（CPI）為核心，同時考量各行各業的承受能力。政府也應針對中小企業的轉型需求和資金缺口，提供實際協助，讓企業有能力照顧員工。

吳聰明則直指，目前「只有AI好而已」，其他產業的生意都不好做，最近業者感受尤其明顯。

相關新聞

最低工資 勞動部 基本工資

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

最低工資審議登場 工總代表何語：保證破3萬、籲設「AI福利主權基金」

勞團喊話最低工資調幅7.77% 經濟紅利不共享執政黨對不起基層勞工

最低工資審議會今登場 有望連11漲、拚月薪突破3萬元

資方保證最低工資破3萬元 籲政府設「AI 福利主權基金」救傳產

相關新聞

連11漲…最低工資跨越3萬估261萬名勞工受惠 明年元旦上路

勞動部昨（24）日召開最低工資審議會，勞資政學四方經過長達八小時激辯，拍板明年最低工資漲幅4.745％，月薪調至30,900元，時薪達到205元，為連11年調升，約261萬名勞工受惠，後續將送行政院核定，明年元旦上路。

新聞眼／薪資M型化 你也快成邊際勞工？

明年最低工資月薪終於突破三萬元大關，一圓前總統蔡英文「夢想價」。然而，政府的AI大夢，究竟有多少人真的分到紅利？對多數勞工而言，這場盛宴如果只停留在股市、ＧＤＰ與少數產業勞工的薪資單上，AI帶來的繁華，終究可能只是黃粱一夢，落得紛紛問候彼此「你也快變成邊際勞工了嗎？」

明年最低工資破3萬元 時薪205元…勞資都喊不滿意

最低工資審議會昨歷經七個多小時攻防，最終拍板調幅百分之四點七四五，明年元月起，最低工資將由二萬九五○○元調升至三萬九百元，跨越三萬元大關，調漲一千四百元，時薪則由一九六元調整至二○五元，預估將有二六一點一六萬名勞工受惠，但勞、資雙方都大喊不滿意。

最低工資調幅 勞方批資方緊踩3%沒誠意

明年最低工資雖突破三萬元，但調幅不如外界預料的上看百分之五，最後定調百分之四點七四五，勞資雙方都大喊不滿意，也都自認讓步太多。勞方委員痛批，如此亮眼的經濟成長率數據下，資方卻緊踩百分之三毫無誠意；資方則憂慮調幅超出預期，傳產、服務業及中小企業壓力會很大。

憂美伊戰事影響能源波動 我製造業信心轉弱

台經院昨天發布八月景氣動向調查，國內景氣維持成長，但廠商信心轉趨審慎，製造業、服務業及營建業三大產業營業氣候測驗點都較上月下滑，其中製造業受到美伊戰事升溫推升能源不確定性，加上擔憂記憶體與晶片漲價抑制消費性電子終端需求，對後市看法轉弱；服務業連兩月下滑，營建業則結束連四升。

重啟首關 核三再運轉計畫完成審查

核三重啟過第一關。核能安全委員會昨完成核三廠「再運轉計畫」審查，核安會表示，台電須依照核定計畫辦理後續工作，提出執行結果報告，再送核安會審查。同時，台電公司也正進行「自主安全檢查」，核安會也會就台電所提交的報告，嚴格審查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。