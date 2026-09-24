張建一看川習會：台美合作關係不變 中東局勢反成觀察重點

美中領袖再度面對面，台灣議題也成為外界關注焦點。美國總統川普與中國國家主席習近平預計台灣時間24日在白宮舉行雙邊會談，台經院院長張建一認為，川習會不會改變台美合作大方向，尤其半導體及人工智慧（AI）合作仍將持續，美中AI競爭格局也不會因此逆轉。

習近平偕夫人彭麗媛，搭乘專機抵達美國華府，展開為期2天的國是訪問；這也是繼川普5月訪問北京後，美中領袖今年第二度舉行雙邊會談。張建一表示，此次美方以高規格接待習近平，但從過往經驗來看，川普政策仍具有高度變動性，因此不宜因單次會面，就解讀美中關係或美國對台政策將出現根本轉折。

張建一認為，相較於台灣議題，此次川習會更值得觀察的反而是俄烏戰爭及中東局勢，美中若能透過領袖會談降低部分地緣政治風險，對全球經濟反而可能帶來較直接影響。

張建一指出，近期中東情勢升溫，荷莫茲海峽及曼德海峽航運均受到干擾，使國際能源供應風險居高不下，在兩大重要航道均面臨風險下，油價短期要明顯回落並不容易，也提高物價降溫難度。

至於台灣，張建一認為，川習會不會改變台美在半導體、AI等領域的合作方向，美方長期仍清楚台灣在科技供應鏈的重要性，對台軍售凍結應屬暫時現象，川習會結束後，台美軍售及AI合作仍可能回到原有軌道；尤其美中AI競爭持續升溫，美國要求盟友在關鍵科技供應鏈上的立場也將更加明確，大勢不會因為一次川習會而改變。