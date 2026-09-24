勞方喊話賴總統 任內最低工資「時薪應追平日韓」

勞動部24日召開最低工資審議會，勞團於會前舉行記者會。勞方呼籲賴清德總統與執政團隊，經濟共享是政府的核心承諾，應把握這波經濟順風球，將最低工資調至時薪211元、月薪31,792元，盼賴總統任內，務必讓台灣最低時薪追上日本、韓國的水準。

全產總理事長戴國榮引述《最低工資法》第9條指出，最低工資調漲必須「足額反映CPI（消費者物價指數）」。目前主計總處預估全年CPI年增率為2.07%、央行預估為2.03%。

戴國榮強調，針對日前工商團體提出「調幅3%為合理範圍」的說法，勞團絕對無法接受。他試算，若扣除2%以上的CPI，勞工能分享到的經濟成長果實竟不到1%，極度不合理。

戴國榮進一步提出具體數據佐證基層勞工的生活困境。首先，行政院關注的17項重要民生物資中，雞蛋調幅高達16%、豬肉超過15%、白米近3%，皆遠高於總體CPI的2%。

其次，今年新北市與高雄市的最低生活費支出增幅分別高達5.03%與5.8%，也遠超去年的工資調幅（3.18%）。再者，全國最低20%的家庭，年消費支出僅41.45萬元，不到全體家庭平均（92萬）的一半。

「住宿餐飲、運輸倉儲及藝術娛樂休閒業的薪資中位數與經常性薪資增長，全數低於CPI年增率。」戴國榮提醒，若調幅不足，邊際勞工的實質購買力將不增反減。

勞團主張，調薪公式應為「CPI足額反映 + 勞資共享二分之一經濟成長率」，最終調幅應達7.77%，月薪達31,792元、時薪達211元，才能真正落實照顧邊際勞工。

全金總理事長鍾馥吉從宏觀經濟與國際比較切入。他指出，台灣連續三年迎來罕見的高基期、高經濟成長，這是全體本國籍與外國籍勞工共同努力的成果。針對外界常有「調薪只會圖利移工」或「中小企業承受不住」的說法，鍾馥吉嚴正駁斥此為「假議題」。

鍾馥吉表示，移工來台亦需付出數倍的勞動力才能獲得相應薪資，對台灣經濟貢獻良多；而中小企業的升級轉型與資金輔助，是經濟部應負起的職責，不該在勞動部的審議會上做為拒絕調薪的擋箭牌。

他回憶，2008年金融海嘯時期，經濟成長率慘跌甚至負成長，勞團共體時艱，接受基本工資連續三年凍漲於15,840元；如今經濟連續三年大好，若連時薪211元都達不到，「執政黨明顯對不起台灣基層勞工」。

鍾馥吉提到，台灣的人均GDP引以為傲，預估將達到3.4萬至4.5萬美元，高於韓國的3.9萬與日本的3.5萬美元。不過，相較於韓國時薪約新台幣237元，日本平均也有新台幣238元，但台灣最低時薪卻只有196元。