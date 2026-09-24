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台灣經濟成長但各產業情況不同 洪申翰：最低工資努力凝聚共識

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部長洪申翰出席最低工資審議會。記者許正宏／攝影
勞動部長洪申翰出席最低工資審議會。記者許正宏／攝影

勞動部24日召開最低工資審議會，部長洪申翰會前表示，近年高科技產業持續在國際供應鏈扮演要角，很大程度帶動台灣經濟成長，但國內各產業所面臨的情況並不完全相同。會中將依照物價、經濟成長、勞動市場及產業發展等，理性且慎重審議2027年最低工資調整，努力凝聚共識。

洪申翰致詞提到，今年審議會有幾位新面孔，六位新任委員，經濟部產業發展署陳國軒副署長也加入最低工資審議會。

其中，勞方有三位新委員：中華民國全國職業總工會榮譽理事長楊芸蘋、全國產職業總工會常務監事李鈺婷、中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉；資方新任委員二位：中華民國工業區廠商聯合總會常務理事吳聰明、中華民國工業協進會理事林青。

洪申翰表示，從整體經濟情勢來看，近年高科技產業持續在國際供應鏈扮演越來越重要的角色，也很大程度帶動台灣的經濟成長，在整體經濟就數據上，確實呈現很不錯的向上動能。

洪申翰說，不過，的確國內各產業所面臨的情況並不完全相同。有些產業表現很亮眼，但有些產業則仍有相當的經營壓力。不同的產業情境，影響存在差異的勞動市場、就業情勢。對基層勞工及所得相對較低的家庭來說，日常生活中的物價的變動，仍然是很直接、很有感、有壓力的。

他也說，最低工資的調整，有一個很重要的功能，是反映物價變動，以維持相對低薪勞工的基本生活，以及實質購買力。

而2024年最低工資法生效後，最低工資審議已經有了一套更完備的法制機制。洪申翰指出，最低工資審議會，是勞、資、學、政四方充分對話的平台，經過多年累積下來的審議經驗，勞資雙方，甚至包括政跟學，都已經摸索出越來越成熟的溝通跟基礎。

他認為，更簡單一點說，最低工資關係到許多勞工的生活，也關係到企業的經營，這也是為什麼，今天的審議討論非常重要。會中將依照審議的指標，也包括相關數據，從物價、經濟成長、勞動市場及產業發展等各面向，理性且慎重地審議2027年最低工資調整，努力地來凝聚共識。

洪申翰 最低工資 經濟成長

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