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台股跌破4萬8避險升溫 外銀：震盪反成加碼機會
台股在創高後，受美股回檔牽動，開盤跌破「4萬8」。中秋節前夕，市場避險情緒升高。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）亞洲資產配置主管胡俊禮指出：「我們預期台灣企業2026年及2027年獲利將分別成長42%及37%，在全球AI投資與科技需求持續擴張下，台股仍具中長期投資吸引力。
胡俊禮認為，台灣市場可望持續受惠於全球AI投資浪潮。憑藉半導體與AI硬體供應鏈優勢，台灣企業在AI基礎建設、高效能運算及新世代電子產品領域扮演關鍵角色。
渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲認為，市場AI泡沫疑慮沒有削弱我們的樂觀態度，反而進一步強化我們前述對市場的看法，因為市場高點往往出現在投資人幾乎一致看多之際。
因此，無論現階段的市場整理或走弱，是受到聯準會升息機率上升、AI資本支出計畫疑慮，或季節性不利因素影響，我們都會將其視為可能增加美股配置的機會。但配置仍應建立在充分分散的投資組合之中。除了美國科技類股以外，日本以外亞洲也是AI熱潮的主要受惠者。另一方面，隨著債券殖利率觸頂，加上新興市場央行需求維持強勁，黃金可望落底。
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