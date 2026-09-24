散戶大回流 證券劃撥餘額創雙高

台股持續攻高，代表散戶銀彈的證券劃撥餘額同步改寫歷史紀錄。中央銀行昨公布最新金融情況，八月底證券劃撥餘額大增至四兆五七一二億元的新高，超越今年五月的四兆五○三九億元，單月暴增三八八九億元，同樣刷新紀錄，資金大舉回流證券市場。

證券劃撥存款主要反映停留在證券交割體系內的資金，由於這些資金可以隨時投入股市，因此向來被視為觀察散戶資金動向的重要「風向球」。央行經研處行務委員劉淑敏表示，證券劃撥餘額「確實蠻高的」。

從近期走勢來看，證券劃撥存款波動相當明顯。今年五月底餘額曾攀上高點，之後逐步下降，七月股市回檔，降至四兆一八二三億元，單月減少二四一三億元。券商表示，台股八月表現亮眼，資金迅速回流，可以預期餘額增加，但一口氣增加近四千億元還是「相當驚人」，不僅收復前月減幅，也直接突破五月高點。

若從旬平均餘額觀察，八月證券劃撥存款旬平均也達四兆五○二○億元，高於七月及五月的高峰，券商認為，顯示並非僅是月底單一時點資金突然增加，而是整月度整體資金水位明顯墊高。

投資人結構方面，劉淑敏說，以百分比來看，本國法人占比由百分之十二降至十點二；僑外法人占比由百分之卅九點一降至卅八點八；本國自然人占比由百分之四十八點九上升為百分之五十點九，反映出散戶大軍的積極投入。

央行分析，八月證券劃撥存款大增，與今年股利發放旺季有關。

央行統計，截至九月八日，上市櫃公司今年一至八月累計發放現金股利約二點五兆元、創新高，並且超越去年全年水準，其中七、八月合計發放金額超過二點一兆元。由於企業去年營收及獲利表現良好，今年股利規模大增，透過股利發放將大量資金重新注入投資人帳戶，成為八月證券劃撥存款攀升的重要支撐。