超車印度 台股市值躍世界第4

台北股市繼周二盤中創新高後，昨天再以四萬八一五七點改寫收盤新高，指數上漲三五七點，成交量八五五九億元。台股收復前波回檔修正的失土，市值跟著水漲船高，在全球股市的市值排名躍居第四，擠下印度。

台股展現多頭氣勢，加權指數在電子權值股領軍下成功站上四萬八千點大關，盤面上呈現產業輪動，大華銀行投信表示，台股短線主要得益於國際科技巨頭資本支出未見放緩，帶動ＡＩ伺服器與半導體供應鏈營運展望極佳；同時，金融族群維持穩健獲利體質，為大盤提供優異的下檔防禦力。

富邦投顧董事長陳奕光說，利率與ＡＩ末日說等利空上周告一段落，市場回到基本面，而基本面就是台股的利多。長假後將公布第三季財報並進入密集法說會期，這是台股主要的利多之一，第三季財報預期可能創單季新高，或至少達歷史次高。

群益投信經理人許育誌指，在ＡＩ科技基本面強勁與第四季電子消費旺季等利多支持下，有助吸引資金回流布局市值龍頭股與重點ＡＩ趨勢股。

股價攀升，也帶動台股市值。MarketCapWatch網站昨公布的全球主要股市市值排名，台股市值達五點三四兆美元，超越印度，躍全球第四。

台股投資熱引發「四貸同堂」的話題，證交所建置的台股儀表板昨天上線，揭露信用授信資料、市場違約概況，以及基本面與產業趨勢。其中，儀表板並未公布投資人關心的個股融資擔保維持率，僅有全市場的擔保維持率。廿二日的數據為百分之一九三點九二，高於百分之一三○的融資追繳門檻；融資餘額方面，則從廿一日的六○三○億增至六○四八億元，顯示槓桿水位持續進逼歷史紀錄。