明年最低工資 勞長：月薪破3萬機會高

最低工資審議會今登場，今年經濟成長率大好，但各產業冷熱不均，勞資雙方對明年最低工資調幅看法仍有一段差距。勞動部長洪申翰昨接受廣播專訪時表示，明年調升機率高，最低工資月薪有機會突破三萬元，但調幅仍須由審議會勞資政學代表共同決議。

洪申翰昨接受廣播節目專訪，主持人黃暐瀚幾度詢問他對明年最低工資調幅的看法，洪申翰皆未鬆口，僅強調「（月薪）破三萬元機會很高」。

現行最低工資為月薪二萬九五○○元、時薪一九六元。主計總處日前大幅上修今年經濟成長率至百分之十一點○五，消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率為百分之二點○七，外界預料明年最低工資調幅可望超過百分之五，但資方團體認為調幅百分之三較為適當，勞團則主張調幅應全額反映ＣＰＩ、經濟成長率由勞資共享，調幅應達百分之七點七七。

洪申翰強調，每年最低工資審議前，勞方、資方都會各自對外提出調幅期待，但重要的是這些論述必須要有理據，最低工資審議不是兩個數字加起來除以二這麼簡單的事，而是要以客觀數據為基礎對話、論證，在審議會過程中尋求共識，拉近彼此看法的差距。

他說，勞方在意的是如何讓低薪勞工過上相對有尊嚴的基本生活，資方同意調升最低工資，但同時在意ＧＤＰ貢獻度集中在科技業、金融業，相較之下，傳產、服務業的經濟紅利沒有那麼高，因此不能全以科技產業類比，今天審議會上，會收斂各方意見，找出一個大家可接受的調幅。