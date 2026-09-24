勞資攻防24日登場 勞長：最低工資有望逾30K

勞動部今（24）日將召開最低工資審議會，勞資將針對調幅展開攻防。勞動部長洪申翰昨日表示，明年最低工資調升「機率非常高」，依推算，月薪將突破3萬元、時薪亦將超過200元大關；不過他也強調，結果仍須由審議會討論。

洪申翰昨日接受媒體專訪，外界關注最低工資調幅。勞資雙方先前已分別對外喊話，資方代表盼考慮中小企業承擔能力，將調幅壓在3％以內；勞方則強調，經濟成長果實必須與勞工共享，要求調幅在7％以上。

雖勞資各有堅持，但最低工資調漲已是共識，將是連11漲，攻防焦點在於漲幅。今年最低工資月薪為29,500元，只要調幅達1.7％，就能飛越30K；今年最低時薪為196元，距離200元大關也僅一步之遙。

洪申翰昨日表示，主計總處公布8月消費者物價指數（CPI）年增率2.04％，物價上漲對相對低薪勞工衝擊遠大於高薪族群，因為生活所需開銷占可支配所得比例較高。

洪申翰強調，經過近幾個月蒐集意見，考量今年台灣整體經濟成長率表現亮眼，目前尚未聽到任何一方反對調漲，資方也同意調升的基本方向。外界關注最低工資月薪是否破3萬、時薪破200元，洪申翰表示：「把各方預期調幅算進去，破3萬與破200元的機會是非常高的。」

儘管對「調漲」有共識，但幅度仍有差距。勞方期盼能大幅調升7.77%，資方則提出3%調幅，理由是雖然國內整體經濟成長亮眼，但多仰賴科技業與金融業帶動，傳產與服務業並未享有同等的經濟紅利，無法完全比照辦理。洪申翰表示，勞動部將盡力收斂各方意見，有信心能促成讓各界「雖不滿意但可接受」的方案。