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「南港玉成大樓」整棟售出給凱基人壽 全棟出租收益率3%

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

凱基金（2883）旗下凱基人壽昨（23）日公告，董事會通過以206億元向潤泰創新開發購入台北市南港區不動產，標的包括土地及地上27層、地下五層建物，總樓地板面積約20,580.51坪，建物主要作為商辦使用，地下室則規劃為停車場。

凱基人壽表示，該不動產將全棟出租，預計過戶後開始貢獻租金收益，收益率約3%。據了解，將續租給輝達。

凱基人壽昨日董事會通過不動產投資案，主要向潤泰創新開發購得的不動產投資標的為台北市南港區玉成段二小段729地號土地、南港路三段47巷55號全棟建物，土地面積約1,599.83坪、建物面積約20,580.51坪，交易總金額206億元。

此次交易採議價方式，價格決定參考市場行情及估價報告，並經董事會決議通過。

瑞普國際不動產估價師事務所與戴德梁行不動產估價師事務所估價金額分別為212.1億元及約212.6億元，均高於此次交易價格。

在投資用途方面，凱基人壽指出，依保險法規定進行不動產投資，該建物主要用途為商辦，將採全棟出租方式運用，目前已全棟出租，收益率約3%，預計完成過戶後，即可開始貢獻租金收入。

凱基人壽今年積極布局投資性不動產，1月19日以101億元標下陸軍保養廠C基地70年地上權案為今年初凱基壽最大宗不動產投資案，並預計規劃作為「旗艦級康養住宅」，結合保單規劃，旗艦級康養住宅目前已完成建築師遴選，預計至完工需約六年時間；3月5日凱基人壽再公告以63億元取得桃園市楊梅區的物流中心，主要鎖定後續的租金收益。

截至今年底前是否再有其他不動產投資規劃？凱基人壽表示，未來只要是區位良好、收益率佳的優質不動產，均會評估投資可行性。

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