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輝達房東換人！潤泰新206億賣南港大樓 整棟出售給凱基壽

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
潤泰新「南港玉成大樓」（左）以206億元整棟售出給凱基人壽。記者朱曼寧／攝影
潤泰新「南港玉成大樓」（左）以206億元整棟售出給凱基人壽。記者朱曼寧／攝影

輝達要換房東了！潤泰新「南港玉成大樓」以206億元整棟售出給凱基人壽，創今年商用不動產交易額度的最高紀錄。潤泰新昨（23）日指出，預計明年初點交，處分利益近百億元，扣掉已認列評價利益，還可認列約35億元。

該大樓最知名的租客為輝達，一共承租了15個樓層，其餘租客有部分外商，而剩下的21樓至27樓目前為潤泰新售後回租，占比約三成左右。

潤泰新昨日公告，成交「南港玉成大樓」，交易金額為206億元，土地面積約1,599.83坪，建物面積（含車位）約2.05萬坪，車位共290個，交易對象為凱基人壽，另將同時簽署不動產租賃契約（部份尚未出租標的售後租回），預計處分利益99.19億元，其中有64億元之評價利益已於母公司過去之財報中認列。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛分析，此次南港玉成大樓由壽險業接手，除看中標的本身條件，也與壽險業不動產投資收益率門檻即將調高有關。

依現行規範，壽險業不動產投資收益率門檻明年起將由2.72%提高至2.895%，投資條件趨嚴，對壽險業而言，年底前具備租約、收益穩定且地段佳的商辦標的，投資急迫性相對提高。

他指出，在收益率門檻逐步提高的情況下，壽險業希望趕在收益率門檻再提高前完成布局，賣方則可能面臨價格調整壓力，因此只要價格條件合理，年底前壽險業投資商用不動產的意願仍強，甚至可能吸引部分自用型企業進場。

觀察南港商辦市場，黃舒衛分析，南港目前具備大量體、可整棟交易條件的商辦，主要集中在昆陽站一帶，因此若壽險業要進行大型資產配置，昆陽站周邊將是重要布局區域。黃舒衛表示，台北市整棟出售的商辦本來就相當稀缺，南港玉成大樓又具有完整租約與大型國際企業租戶，尤其輝達承租15個樓層，租戶品牌及租金收益穩定度都是壽險業評估資產的重要條件。

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