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新材料循環產業園區計畫通過環評 擴大神岡將進行二階環評

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
高雄「新材料循環產業園區」範圍涵蓋大林蒲地區、既有造陸區、鳳鼻頭漁港已完成地籍登記的陸域土地，開發基地總面積近二260公頃。聯合報系資料照
高雄「新材料循環產業園區」範圍涵蓋大林蒲地區、既有造陸區、鳳鼻頭漁港已完成地籍登記的陸域土地，開發基地總面積近二260公頃。聯合報系資料照

環境部今於第55次環評大會審查「新材料循環產業園區設置計畫」以及「擴大神岡都市計畫產業園區」兩案，第一案經環評委員決議通過環評，大林蒲遷村進度再邁進一步，而神岡都市計畫產業園區擴大案則對環境有顯著不利影響，將進行更嚴格的第二階段環評。

「新材料循環產業園區設置計畫」開發單位及目的事業主管機關均為經濟部，開發基地位於高雄市小港區，範圍包含大林蒲地區（約121.34公頃）與既有造陸區（約135.07公頃）及鳳鼻頭漁港已完成地籍登記之陸域土地（3.23公頃），開發基地總面積約259.64公頃，規畫引進產業可分為新材料產業、循環輔助產業、循環服務產業及支援服務產業等。

針對大林蒲遷村，鑒於地方長期反映遷村及改善居住環境與生活品質的訴求，國發會決議由行政院成立「大林蒲計畫」推動小組。環評委員表示，大林蒲遷村相關作業委託高雄市政府辦理，本計畫是以遷村完成後的土地進行畫及開發，經評估對當地眾多居民的遷移、權益或少數民族的傳統生活方式，無顯著不利影響。

本案經綜合考量環境影響評估審查委員、各方意見及開發單位的答覆，就本案對生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響的程度及範圍，認定環評報告書已提供足以審查判斷所需資訊，得以預防及減輕本案開發對環境造成的不良影響，達成環境保護目的，本案最後通過環評審查。

另今天環評大會也審查「擴大神岡都市計畫產業園區」案，環評委員審查時指出，基於計畫面積達120.25公頃，部分基地範圍鄰近或位屬活動斷層地質敏感區（屯子腳斷層）、地下水補注地質敏感區、保安林地、農業用地、限建地區等環境敏感地區，對環境特性及保育類或珍貴稀有動植物的棲息生存，有顯著不利之影響，認為應繼續進行第二階段環評。

環評 材料 大林蒲遷村

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