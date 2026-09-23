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AI大爆發！8月批發業營業額逾1.8兆元、年增65%創高 9月估將突破2兆

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部指出，8月零售業營業額4,168億元、餐飲業950億元，雙雙創歷年同月新高，分別年增6.5%及1.8%，皆呈連續7個月正成長，反映民間消費力道仍平穩成長。圖／AI生成
經濟部指出，8月零售業營業額4,168億元、餐飲業950億元，雙雙創歷年同月新高，分別年增6.5%及1.8%，皆呈連續7個月正成長，反映民間消費力道仍平穩成長。圖／AI生成

AI需求大爆發，經濟部23日發布8月批發業營業額達1兆8,501億元，創歷年單月新高；年增率65.4%，創歷年單月最高增幅，並呈連續19個月正成長。經濟部預估9月批發零售業營業額單月將破2兆元，年增近六成。截至今年9月底批發業營業額將超越去年全年14兆元。

經濟部統計處副處長陳玉芳說，批發業營業額如此高速成長，主要是其中機械器具業拜AI需求之賜，呈現巨幅成長，以8月為例，機械器具業營業額達1兆2,359億元，年增119.9%，皆創歷年單月新高，並呈連續32個月正成長。

她分析，9月批發業營業額之所以預估破2兆，亦是由AI商機持續發酵、記憶體價格上漲，消費新品備貨、以及汽車銷售訂單回升所致。

經濟部指出，8月零售業營業額4,168億元、餐飲業950億元，雙雙創歷年同月新高，分別年增6.5%及1.8%，皆呈連續7個月正成長，反映民間消費力道仍平穩成長。惟要注意的是，8月外食物價上偏高，亦同步推升餐飲業營業額，而非來自民眾消費量成長。

針對8月餐飲業營業額950億元，創歷年同月新高，惟陳玉芳分析，原本8月為暑假消費旺季，但8月落入民俗月，婚宴營業額較少；另外南部連續大雨，影響餐廳來客數，因此抑低餐飲業營業額成長率。

值得注意的是，8月外食物價年增3.17%，增幅已大於8月餐飲業營業額年增率1.8%，代表著外食物價上漲，相當程度推升營業額，餐飲業營業額成長主要來自價格，而非銷售量。

在零售業方面，經濟部指出，8月零售業營業額為4,168億元，年增6.5%，其中受惠中元普渡及中秋禮盒採買商機，加以百貨新商場與新品牌加入、手機新品熱銷，致電子購物及郵購業年增8.5%、食品、飲料及菸草零售業年增13.1%、超級市場年增8.7%、量販店年增9.0%、百貨公司年增8.4%、資通訊及家電設備零售業年增10.9%；另隨車市逐步回溫，帶動汽機車零售業年增5.8%。綜計1至8月營業額為3兆2,983億元，年增4.9%。

經濟部 批發業 餐飲業

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