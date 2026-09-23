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環評大會審查通過新材料循環園區、擴大神岡 展開二階環評

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部環評大會23日接連審查產業用地案，「新材料循環產業園區設置計畫」及「擴大神岡都市計畫產業園區」兩案成為矚目焦點，新材料循環產業園區通過審查，為大林蒲遷村達成重大里程碑，而擴大神岡計畫也正式啟動二階環評，為產業用地再添選項。

環評大會今審查「擴大神岡都市計畫產業園區環境影響說明書」、「新市產業園區設置計畫案第一次環境影響差異分析報告」以及「新材料循環產業園區設置計畫」環境影響評估報告書。

「新材料循環產業園區設置計畫」高雄市小港區，範圍包含大林蒲地區、既有造陸區及鳳鼻頭漁港部分陸域土地，總開發面積約259.64公頃，規劃引進新材料產業、循環輔助產業、循環服務產業及支援服務產業，為高雄近年重要的園區開發案之一，更是攸關大林蒲遷村案的重要審查關卡。

環評大會經綜合考量環境影響評估審查委員、各方意見及開發單位之答覆，針對開發案對生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響之程度及範圍，經專業判斷，認定環境影響評估報告書初稿已足以提供審查判斷所需資訊，得以預防及減輕本案開發對環境造成之不良影響，達成環境保護之目的，因此通過環境影響評估審查。

另外，「擴大神岡都市計畫產業園區」案，則將在23日挑戰進入第二階段環評程序。擴大神岡案由台中市政府開發，基地位於台中市神岡區，面積約120.25公頃，規劃引進食品及飼品、飲料、紡織、皮革等產業，因面積超過100公頃，依規定屬應進行二階環評的開發行為。

環評委員認為，經綜合考量環境影響評估審查委員及各方意見，認定符合「對環境資源或環境特性，有顯著不利之影響」、「對保育類或珍貴稀有動植物之棲息生存，有顯著不利影響」及第4目「有使當地環境顯著逾越環境品質標準或超過當地環境涵容能力」之規定，也即對環境有重大影響之虞，應繼續進行第二階段環境影響評估。

環評 大林蒲遷村

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