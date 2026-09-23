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中油：肩負物價穩定責任致連6年虧損 籲各界支持追加預算

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
中油。聯合報系資料照
中油。聯合報系資料照

對於部分媒體報導指稱「中油最快明年破產 全民幫買單？」及「你的赤字，我的政績」，中油23日澄清表示，報載所指「轉向美國購氣，長約逾兆元導致虧損」並非事實，籲請外界勿以訛傳訛。

中油指出，近年國際地緣政治情勢遽變，油氣價格高檔震盪，台灣中油肩負穩定供應國內油氣之責，承擔較高的穩定物價責任與成本壓力，致連續6年虧損迄今。惟因政府與台灣中油於第一時間吸收成本，維持國內油氣價格平穩，避免引發物價上漲，維持民眾生活如常。

中油強調，政府採取預算撥補台灣中油，為穩定物價的重要手段，且與亞洲鄰近國家雷同。台灣中油懇請社會各界支持政府追加預算，透過增資及撥補等措施，協助公司改善財務結構，投入必要之能源基礎建設，確保國內能源供應安全無虞。

中油液化天然氣之採購係採取「分散風險、多元採購」策略，以中長期契約為主、現貨為輔，氣源來自14個國家。中油指出，115年3月起，為因應中東戰事及荷莫茲海峽運輸中斷，中油緊急於非中東地區採購替代氣源，以充分供應國內用氣需求。115年1至8月國內累計進口氣源占比分別為澳洲（35%）、非中東氣源包含加拿大、東南亞、非洲等地區（31%）、美國（23%）及卡達（11%、1-3月16日期間抵台）。

中油指出，其所簽國際購氣長約（20至25年）係依國內長期用氣需求，綜合考量供應安全、氣源多元及價格競爭力等商業條件，再依國內需求分年、分批實際交貨後付款，契約總金額絕非一次性支出。

在國內天然氣價格方面，中油強調，公司係依政府核定之天然氣價格調整機制，按月滾動檢討各類天然氣用戶價格。今日報載所稱「台灣中油以極低價格售予台電」絕非事實，115年電業用戶售價已考量進口氣源成本變動並多次調整，相關成本已於電業用戶反映。

有關外界將中油與台塑化盈虧情形直接比較，中油重申，兩家公司在市場角色及經營結構上並不相同。中油肩負穩定國內油品供應責任，汽柴油銷售以國內市場為主，約占八成；台塑化則以外銷市場為主，國內市場占比約二成。當國際原油價格大幅上漲時，中油須配合國內油價平穩雙機制與中東戰事期間專案平穩各項措施，承擔較高的穩定物價責任與成本壓力，因此不宜僅以兩家公司盈虧結果，直接推論台灣中油之經營效率或財務表現。

中油也呼籲，期望各界支持政府追加預算，撥補台灣中油1,014.31億元及增資2,338.34億元，使中油回復健康之財務體質，並有足夠能力因應國際局勢之變動與威脅，持續穩定民生、產業與國家經濟。

中油 追加預算 物價 美國

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