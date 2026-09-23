台塑化大賺 中油卻連6年虧損？公司曝原因喊冤：市場結構不同

中油爭取追加預算用於增資，並補貼凍漲政策造成的虧損，遭外界檢討中油虧損原因。中油23日表示，近年國際地緣政治情勢遽變，油氣價格高檔震盪，中油肩負穩定供應國內油氣之責，承擔較高的穩定物價責任與成本壓力，才致連續6年虧損迄今。

中油表示，因為第一時間吸收了成本，維持國內油氣價格平穩，避免引發物價上漲，維持民眾生活如常。政府採取預算撥補中油，為穩定物價的重要手段，且與亞洲鄰近國家雷同。

中油說明，液化天然氣LNG的採購採取「分散風險、多元採購」策略，以中長期契約為主、現貨為輔，氣源來自14個國家；115年3月起為因應中東戰事及荷姆茲海峽運輸中斷，中油緊急於非中東地區採購替代氣源，以充分供應國內用氣需求。

115年1至8月國內累計進口氣源占比分別為澳洲(35%)、非中東氣源包含加拿大、東南亞、非洲等地區(31%)、美國(23%)及卡達(11%、1-3月16日期間抵台)

中油所簽國際購氣長約(20至25年)是依據國內長期用氣需求，綜合考量供應安全、氣源多元及價格競爭力等商業條件，再依國內需求分年、分批實際交貨後付款，契約總金額絕非一次性支出，強調外界批評「轉向美國購氣，長約逾兆元導致虧損」，並非事實。

在國內天然氣價格方面，中油表示，依政府核定的天然氣價格調整機制，按月滾動檢討各類天然氣用戶價格，並無以極低價格售予台電，115年電業用戶售價已考量進口氣源成本變動並多次調整，相關成本已於電業用戶反映。

至於拿台塑化大賺的績效來對比中油，中油也喊冤表示，中油的汽柴油銷售以國內市場為主，約占8成；台塑化則以外銷市場為主，國內市場占比約2成。當國際原油價格大幅上漲時，中油須配合國內油價平穩雙機制與中東戰事期間專案平穩各項措施，承擔較高的穩定物價責任與成本壓力，因此不宜僅以兩家公司盈虧結果，直接推論台灣中油之經營效率或財務表現。

中油呼籲各界支持政府追加預算，撥補中油的1014億元及增加2338億元，使中油回復健康的財務體質，以便有足夠的能力因應國際局勢的變動與威脅。