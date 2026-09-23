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8月批發業營業額1.8兆元創新高 經部估9月首破2兆元

中央社／ 台北23日電
經濟部統計處今天公布8月批發、零售及餐飲業營業額統計，批發業營業額1兆8501億元，年增65.4%，創下歷史新高紀錄。圖／AI生成
經濟部統計處今天公布8月批發、零售及餐飲業營業額統計，批發業營業額1兆8501億元，年增65.4%，創下歷史新高紀錄。圖／AI生成

經濟部統計處今天公布8月批發、零售及餐飲業營業額統計，批發業營業額1兆8501億元，年增65.4%，創下歷史新高紀錄。統計處副處長陳玉芳表示，AI及雲端服務等需求持續，加上伺服器、記憶體價量齊揚，預估9月批發業營業額可望達2兆60億元至2兆443億元。

經濟部統計處今天公布8月批發、零售及餐飲業營業額統計。批發業8月營業額達1兆8501億元，年增65.4%，陳玉芳表示，8月批發業中以機械器具批發業成長動能最強，年增119.9%，主要受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用持續拓展，伺服器、記憶體及相關電子零組件出貨增加，且部分產品價格上揚，形成價量齊揚。

此外，化學材料批發業8月年增27.2%，建材、藥品及化妝品、汽機車批發業也受惠下游庫存回補及經銷商拉貨需求提升，分別年增8.8%、9.4%及5.9%。累計前8月批發業營業額為12兆6424億元，年增39.8%。

陳玉芳指出，9月批發業營業額預估介於2兆60億元至2兆443億元，年增57.2%至60.2%，有機會首度突破2兆元，主要動能仍來自AI應用商機持續發酵，以及消費性電子新品進入備貨旺季，且民俗月結束後汽車銷售可望回升，也將帶來挹注。

內需方面，零售業8月營業額4168億元，年增6.5%，連7紅。陳玉芳表示，中元普渡及中秋禮盒採買，加上百貨新商場及新品牌加入、手機新品熱銷，帶動電子購物及郵購、食品飲料及菸草、超級市場、量販店及百貨公司等業別成長；資通訊及家電設備零售業也年增10.9%，汽機車零售業則隨車市逐步回溫，年增5.8%。

餐飲業方面，8月營業額950億元，年增1.8%，連7紅，其中餐館業年增0.3%、飲料店年增7.4%。陳玉芳說，8月受到高基期影響，加上天候因素使年增幅度收斂，且8月降雨天數較去年同期增加，進一步影響餐館業來客數。

至於餐飲業是否受到通膨影響，陳玉芳表示，8月外食費年增3.17%，高於餐飲業營業額年增1.8%，但累計今年前8月外食費年增3%，低於餐飲業前8月營業額年增3.7%，因此從今年目前整體來看，餐飲業仍有實質成長。

經濟部預估，9月零售業營業額介於4104億元至4223億元，年增3.6%至6.6%，第3季為1兆2460億元至1兆2579億元，年增5.9%至6.9%；9月餐飲業營業額介於854億元至879億元，年增3%至6%，第3季為2691億元至2716億元，年增2.4%至3.4%。

批發業 經濟部 餐飲業 零售業

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