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消保會議聚焦三大議題 預售屋契約違規降、AED破1.6萬台

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院副院長鄭麗君。聯合報系資料照
行政院副院長鄭麗君。聯合報系資料照

行政院副院長鄭麗君23日主持行政院消費者保護會第100次會議，會中聚焦嬰幼兒安撫奶嘴夾、預售屋定型化契約及公共場所AED三大消費與安全議題。其中，市售17件安撫奶嘴夾品質檢測全數合格，但有6件商品標示不符規定；預售屋契約查核不合格率則較前兩年下降；全國公共場所AED至今年6月已突破1.6萬台，較2021年增加45.5%。

鄭麗君要求相關部會持續強化商品及定型化契約查核，對重複違規業者加強查處，同時擴大CPR與AED急救教育訓練，優化AED查詢及維護管理，提升緊急救護設備可及性。

行政院消保處今年4月抽查市售安撫奶嘴夾17件，依國家標準檢測重金屬、塑化劑及雙酚A等項目，結果17件產品品質全數合格，但商品標示有6件不符規定，經濟部已依法要求業者完成改正。

鄭麗君要求經濟部依法處理不符合《商品標示法》的產品，並持續加強業者標示規範宣導。由於安撫奶嘴夾自明年7月起將納入《商品檢驗法》應施檢驗商品，鄭麗君也要求經濟部提前加強業者輔導及後市場查核，確保嬰幼兒使用安全。

行政院消保處會同內政部及地方政府，今年3月至5月查核69件預售屋建案定型化契約，查核對象包括全國銷售前10大建案、地方政府選案，以及過去違規紀錄較多的建商。

查核結果顯示，銷售排名前10大的建案全數合格；地方政府選案及重點加強查核建商的不合格率分別為1.7%及2.2%，整體不合格率較前兩年下降。主要缺失包括驗收條件及停車位規格標示等，違規建商依《平均地權條例》規定裁罰，罰鍰合計354萬元。

鄭麗君要求內政部針對重複違規業者，會同地方政府研議強化查處及後續處置措施，落實業者法遵；並要求地方政府在機關網站明顯處設置查核專區，公開查核結果及常見違規樣態，同時持續採多元方式選案查核，保障民眾購屋權益。

衛福部表示，依「公共場所必要緊急救護設備管理辦法」推動公共場所AED設置，截至今年6月全台已超過1.6萬台，較2021年增加45.5%，AED使用次數更成長逾5倍，顯示公共場所急救設備布建及民眾急救意識均有所提升。

鄭麗君要求衛福部擴大CPR及AED急救知能教育訓練與宣導，持續充實公共場所AED急救資訊網，並研議運用數位工具強化設備維護管理、優化查詢功能，讓民眾能即時掌握鄰近AED位置。

此外，鄭麗君也要求結合各部會及民間力量，透過公私協力提高AED設置率，並強化設備維護管理查核，完善公共場所緊急救護量能。

AED 預售屋 鄭麗君 行政院

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