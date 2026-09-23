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避免淨零碳排擾民 環境部與金管會免除7成中小企業揭露永續資訊負擔

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
環境部與金管會今日共同舉行記者會，環境部長彭啓明（左）與金管會主委彭金隆合影。記者朱漢崙／攝影
環境部與金管會今日共同舉行記者會，環境部長彭啓明（左）與金管會主委彭金隆合影。記者朱漢崙／攝影

環境部金管會今日共同舉行記者會，宣布最新的永續揭露減碳排措施。其中環境部長彭啓明在致辭時指出，這次調整重點在於把第三階段的強制永續揭露門檻資本額，限縮為20億以上，因此，這次大幅減少7成的小型公司的負擔，從1970家減至只有560家要揭露，但仍涵蓋了全體上市櫃公司超過87 %市值、和96%的碳排量，可說協助很多的業者。

彭啓明表示，淨零轉型要環境與金融雙輪驅動，因此環境部和金管會將跨部會解決問題。他分析，全世界氣候變遷與淨零挑戰，歐盟推出了永續綜合法規淨零套案（EU Omnibus I），推動路徑及行政程序將簡化、緩和、縮小範圍來保護產業競爭力，因此台灣的管理也要接軌國際，他認為，倘若業者把很多精神放在填報表，反而削弱了真正投入研發及轉型的能力，因此，希望透過環境部與金管會的雙方努力，務實來為企業減壓，幫助企業走得更穩，同時也幫助減碳產業及會計行業走得更穩健，而非倉促上路。

彭啓明指出，大部分國家採取大企業優先，逐步控管，但作法各有不同，歐盟重視員工數及營收，日本採取市值，南韓採取合併總資產，新加坡是以上市櫃身份及規模認定，而台灣則用實收資本額來訂定，而且規定相對國際更嚴，因此這次也予以調整。

彭啓明也特別指出，為改善未來環境部會新增自動轉換的模組，企業輸出數據，及對齊年報的時間點，讓企業馬上就能引用環境部盤查結果，減少企業負擔。他表示，對於範疇3，將改為自願揭露，且前二年可豁免揭露氣候以外的資訊，讓企業能將資源集中致務於實質減碳，且未來會擴充本土的碳足跡資料庫，會攜手金管會努力，特別是半導體、科技產業的電子零組件出口，需要大量供應鏈碳足資料庫，會優先建立相關的本土碳足跡係數，將可望減輕中小企供應鏈負擔。

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