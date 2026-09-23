攜手推動永續協作五大面向 彭啓明：減輕七成小型上市櫃公司法遵負擔

環境部與金管會23日召開聯合記者會，宣布攜手推動「永續協作五大面向」，環境部長彭啓明表示，在「國家永續目標不變」的前提下推動「永續協作五大面向」，透過調和盤查規範、建置本土碳排放係數及訂定反漂綠指引等具體作為，政府將協助企業降低重工成本，並引導資源投入真實減碳行動，鞏固台灣資本市場的永續競爭力。

彭啓明致詞時表示，「淨零轉型，金融與環境必須雙輪驅動」，這場記者會正是要向全國產業與國人證明：政府不僅聽到了企業的聲音，更展現了跨部會攜手解決問題的決心與行動力。歐盟最近通過了「Omnibus I」永續綜合套案。歐盟的調整非常明確—永續與淨零的總目標絕不改變，但在推動路徑與行政程序上，必須採取「簡化、緩和、縮小範圍」的比例原則，以保護產業競爭力。

他說，作為全球關鍵供應鏈的一員，我國政策也必須同步接軌國際，我們也深知，如果管制規範過於繁複，企業把所有精力都耗在填報表、做確信上，反而削弱了真正投入研發與綠色轉型的能量。

因此，環境部與金管會達成高度共識：「國家永續目標不變，但我們要務實幫企業減壓，讓大家走得更穩、更遠」，同時讓減碳的產業、包括會計業、顧問業走得更穩健，更具體落實，而非倉促的上路。這次將減輕七成小型上市櫃公司的法遵負擔，同時確保占87％市值的上市櫃公司，因肩負約96％的碳排放量，希望他們可以好好深度的減碳。

彭啓明表示，兩部會的聯合協作，除了在「國家永續目標不變」的前提下，採比例原則推動國內上市櫃公司永續揭露外，環境部特別在「減輕負擔」與「建立誠信」兩個面向，提供了四大具體支持，包括推動盤查與申報調和，免除重複；擴充本土碳足跡資料庫，支援範疇三（Scope 3）計算；訂定企業反漂綠指引，維護市場公信力；結合ESG評鑑，建立永續共好生態系。

彭啟明表示，2050淨零轉型是一場耐力馬拉松，政府的角色不是只開罰單、設門檻，而是要做企業轉型路上最堅實的後盾與陪伴者。未來，環境部會繼續與金管會緊密合作，透過「精準監管、務實減壓、誠信共好」，輔導台灣企業在國際永續大潮中行穩致遠，共同打造最具競爭力的永續台灣。