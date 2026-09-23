AI需求暢旺 8月工業生產指數創新高、年增23.47%

環境部與金管會今日共同舉行記者會，宣布最新的永續揭露減碳排措施。其中環境部長彭啓明在致辭時指出，這次調整重點在於把第三階段的強制永續揭露門檻資本額，限縮為20億以上，因此，這次大幅減少7成的小型公司的負擔，從1970家減至只有560家要揭露，但仍涵蓋了全體上市櫃公司超過87 %市值、和96%的碳排量，可說協助很多的業者。

2026-09-23 16:56