聽新聞
0:00 / 0:00
AI需求暢旺 8月工業生產指數創新高、年增23.47%
受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求暢旺，經濟部今天公布8月工業生產指數為145.97，年增23.47%，其中製造業生產指數182.42，年增24.61%，指數皆為歷年單月新高，連續30個月正成長。
累計今年前8月工業生產指數為132.24，年增20.8%；製造業生產指數為134.6，成長22.14%。
資訊電子產業方面，8月電子零組件業年增21.68%，其中積體電路業年增24.24%；電腦電子產品及光學製品業受惠AI基礎建設加速布建，加上半導體設備建置需求維持強勁，帶動伺服器、交換器、半導體檢測設備及零組件、自動測試設備、固態硬碟等產品生產增加，年增95.72%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。