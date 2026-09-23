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AI需求暢旺 8月工業生產指數創新高、年增23.47%

中央社／ 台北23日電
受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求暢旺，經濟部今天公布8月工業生產指數為145.97，年增23.47%。聯合報系資料照
受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求暢旺，經濟部今天公布8月工業生產指數為145.97，年增23.47%。聯合報系資料照

受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求暢旺，經濟部今天公布8月工業生產指數為145.97，年增23.47%，其中製造業生產指數182.42，年增24.61%，指數皆為歷年單月新高，連續30個月正成長。

累計今年前8月工業生產指數為132.24，年增20.8%；製造業生產指數為134.6，成長22.14%。

資訊電子產業方面，8月電子零組件業年增21.68%，其中積體電路業年增24.24%；電腦電子產品及光學製品業受惠AI基礎建設加速布建，加上半導體設備建置需求維持強勁，帶動伺服器、交換器、半導體檢測設備及零組件、自動測試設備、固態硬碟等產品生產增加，年增95.72%。

工業生產指數 半導體 經濟部 製造業

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