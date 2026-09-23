推動職安全永續轉型 職安署串聯企業深化ESG治理

為展現我國推動職場健康與安全的階段性成果，勞動部職業安全衛生署22日在政大公企中心舉辦「2026推動職場永續健康與安全成果發表會」，邀集歷屆「健康勞動力永續領航企業」、專家學者及產業代表共同參與，凝聚公私協力推動職場健康與安全永續發展的共識。

職安署自2022年起推動「職場健康與安全永續發展計畫」，協助企業將職業安全衛生從被動遵循法規，進一步融入企業治理及永續經營核心。

計畫推動至今，已完成實務指南撰擬及企業自我評量工具開發，並累計完成逾4,000家次企業永續報告書基線調查，並持續辦理標竿企業選拔，帶動企業具體展現工作者安全、健康與福祉績效。

職安署長林毓堂表示，面對少子化、高齡化、缺工、氣候變遷及數位轉型等多重挑戰，確保健康勞動力、人才的留任與工作能力提升，已成為企業維持生產力與組織韌性的關鍵；職安不應只停留在作業現場危害管理，更應納入企業治理與勞運決策，成為企業照顧人才、實踐永續經營的重要基礎。

此次發表會聚焦「供應鏈合作」與「職場心理健康」兩大議題，邀請中鼎工程（9933）、新普科技（6121）分享如何將職安衛管理延伸至承攬商及供應鏈夥伴，發揮大帶小的影響力；玉山金控（2884）、台虹科技（8039）則交流職場壓力辨識、員工支持系統、職場不法侵害預防及防治成效追蹤等實務作法，提供產業界具體可行的參考。

職安署指出，2023年至2025年間，「健康勞動力永續領航企業」已累計表揚37家次、共30家企業，逐步形成跨產業標竿網絡；活動現場並舉行「健康勞動力標竿夥伴集結暨承諾儀式」，象徵獲獎企業將由標竿典範，進一步成為政策與產業的推動夥伴，帶動更多企業投入。

展望下一階段，職安署將以「賦能深化、標竿擴散、跨域合作、國際接軌」為推動方向，持續優化企業自我評量與輔導工具，深化職業安全衛生績效與企業永續治理的連結。

職安署呼籲，打造安全、健康且具韌性的優質職場，需要政府、企業、勞工及供應鏈夥伴共同投入；未來將持續攜手各界，讓健康勞動力由理念落實為具體行動，由個別企業實踐擴大為產業共好，共同守護我國勞工身心健康，提升台灣產業競爭力的整體韌性。