財部：第4季新發行乙類公債 200億元助台鐵舉新還舊

勞動部明天將召開最低工資審議會，勞動部長洪申翰今天說，明年最低工資有機會突破新台幣3萬元，但實際調幅仍須由審議會決定。國民黨立委邱鎮軍表示，最低工資合理調升是應該的，但政府真正要追求的，不應只是「最低工資突破3萬元」，也應該提出鼓勵企業調整薪資級距、提高技術與資歷薪資差距的政策。

2026-09-23 12:37