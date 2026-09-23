財部：第4季新發行乙類公債 200億元助台鐵舉新還舊
財政部今天公告115年度第4季公債及國庫券發行明細，預定發行公債共4期、總金額新台幣850億元，其中包括10月新發行「115乙4期」公債200億元，將用於協助台鐵償債基金籌資。
財政部國庫署今天公告115年度第4季債券發行明細，今年第4季預計發行公債金額共850億元，10月新發行「115乙4期」公債200億元、新發行「115甲9期」公債250億元，11月新發行「115甲10期」公債150億元，12月增額發行「115甲9期」公債250億元。
另為支應國庫資金調度需求，今年第4季將發行1期國庫券300億元，主要是12月發行「財115-7期」國庫券300億元，10、11月則將於必要時發行國庫券。
國庫署副署長馬小惠於例行記者會說明，今年10月至12月預定發行3期甲類公債及1期乙類公債金額共850億元；其中，新發行「115乙4期」公債200億元，2年期，主要是協助「台鐵局撥入資產及債務管理基金（償債基金）」籌資，用途為舉新還舊。
檢視去年及今年全年公債及國庫券發行情形，114年發行17期公債金額共4335億元，發行7期國庫券金額共2300億元，115年預計發行20期公債金額共4705億元，以及7期國庫券金額共2250億元。
馬小惠補充，今年度總預算編列債務還本1265億元，已於7月全數償還，另今年度總預算追加預算案編列345億元，將視預算審議情況執行；至於今年是否增加債務還本，則將視預算執行及稅收實徵情況而定。
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