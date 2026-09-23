勞動部借鏡英國、拉脫維亞、挪威經驗 推動高風險產業防災勞檢

勞動部職安署22日舉辦「2026年高風險防災技術國際研討會」，與國際勞動檢查協會（International Association of Labour Inspection,IALI）合作，邀請英國、拉脫維亞及挪威勞動檢查與職安專家，分享安全科技監理、營造業及製造業危害預防，以及勞動檢查與職場心理健康等實務經驗。

此次研討會邀請英國職業安全衛生署（HSE）法規辦公室主任Paul Kloss、拉脫維亞國家勞動檢查局長Renārs Lūsis，以及IALI副理事長暨挪威勞動檢查局特聘顧問Pål Hilmar Lund擔任講者，並安排與國內勞動檢查人員及安全衛生專業人員交流，深入探討各國如何運用制度、科技及風險管理工具。

勞動部主秘鄒子廉致詞表示，職業安全衛生的核心，是在災害發生前辨識風險、採取行動，避免勞工因工作遭受傷害。面對人工智慧、綠色能源、氣候變遷及新型態工作快速發展，職場風險日益複雜，防災策略也必須從事故後的調查與處理，進一步轉向事前辨識、主動預警及源頭預防。

鄒子廉說，這次研討會不只是國際經驗的分享，更重要的是透過不同制度及實務作法的比較，把適合我國產業環境的經驗轉化為可以落實在法規制度、企業管理及勞動檢查現場的具體作法，讓國際交流真正轉化為降低職業災害的力量。

職安署林署長毓堂亦指出，我國自今年起推動「強化職場減災行動計畫」，並配合新修正《職業安全衛生法》自7月1日施行，從源頭防災、承攬管理及科技防災等面向，持續強化職業災害預防。同時，也積極推動勞動檢查轉型，從過去「發現違規、要求改善」，進一步朝向「辨識高風險、提早介入」。

職安署近年持續透過IALI深化國際合作及人才培訓，並派員赴挪威勞動檢查局及英國職業安全衛生署科學研究中心，進行檢查實務觀摩與防災技術研習，未來將持續吸收國際成熟經驗，並依我國產業特性轉化為具體政策與現場工具。

此次研討會除專題演講外，下午並安排職場心理健康、營造業及高風險事業三場工作坊，由國外專家、國內學者及職安署共同主持，透過案例討論、情境模擬及事故調查演練，協助勞動檢查人員掌握國際檢查策略與防災作法，提升現場危害辨識、事故分析及檢查實務能力。

職安署強調，職業災害預防不能只靠政府檢查，企業必須將安全衛生納入日常營運與管理決策，第一線作業人員也應具備危害辨識及安全作業的知識與能力。惟有政府、企業與勞工共同參與，並善用科技提升防災效能，才能提早發現風險、及時採取行動，將防災要求轉化為現場真正落實的安全措施。