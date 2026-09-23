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8月電力景氣續亮紅燈 高壓產業用電破160億度寫新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI商機持續發燙，電力景氣連16紅。台綜院23日公布8月EPI電力景氣指數，全國高壓以上產業用電量首度突破160億度、寫歷史新高，較去年同期成長0.82%，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈。台綜院並預估，8月經濟成長率達12.4%。

台綜院指出，全球AI、高效能運算及雲端服務需求持續暢旺，資料中心與相關基礎設施建置加速，帶動半導體、伺服器及相關設備市場快速成長，並促使科技業者擴大資本支出。台灣憑藉半導體製造與資通訊供應鏈優勢，持續掌握AI商機，高科技產業生產與投資動能保持熱絡，相關需求亦逐漸延伸至設備、材料及周邊供應鏈。

8月製造業高壓以上產業用電量年增0.53%，燈號續呈紅燈。細看主要產業，半導體表現仍最為強勁。隨著AI算力需求持續攀升，半導體業者加速先進製程及先進封裝產能建置；AI 伺服器需求持續擴大，帶動高階晶片及高頻寬記憶體需求成長，半導體產業生產與投資動能維持強勁。8月電量較去年同期成長4.84%，電力景氣燈號續呈熱絡紅燈。

AI投資也持續外溢至設備端。機械設備業持續受惠半導體業擴充產能及AI伺服器投資，帶動半導體生產設備、檢量測設備及自動化設備需求增加，8月用電量年增6.16%；鋼鐵業則受高科技產業廠房、電力設備及相關基礎建設需求增加，加上國際原料行情回穩，帶動部分鋼材與金屬製品需求改善，用電量較去年同期成長4.46%。

不過，產業景氣仍呈分化。化學材料業受到全球石化產能過剩、終端需求復甦緩慢影響，8月用電量年減5.28%；紡織業受傳統服飾及化纖產品需求疲弱、國際市場價格競爭等因素影響，接單與生產動能尚未明顯回升，用電量更年減11.59%。

此外，企業綠電使用量持續增加，也使「整體產業用電」與「台電售電」呈現不同走勢。台綜院指出，半導體與科技業採購綠電、使用再生能源規模擴大，部分原由台電供應的需求轉由綠電供應，因此8月台電高壓以上整體產業售電量反而年減2.04%，其中製造業年減2.79%，服務業則年增1.19%。

產業用電寫新高，8月外銷訂單也首度突破千億美元、寫歷年單月新高。台綜院認為，外部需求與國內生產活動同步強勁，半導體仍是推升國內景氣的主要力量，並對相關供應鏈產業帶來外溢效果。受惠AI商業應用進一步擴展及相關投資延續，後續可望維持產業成長動能，支撐國內經濟穩健成長。

景氣 電力 用電

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