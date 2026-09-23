替代品棕櫚油月產5800噸、芥花油1450噸 中市府：積極盤點、穩定供需

因應近期國內營業用沙拉油每月達4,200公噸缺口，台中市政府持續掌握市場供需，並積極盤點替代油品。目前棕櫚油由大統益、福懋及福壽平均每月合計可供應5,800公噸，芥花油平均每月合計1,450公噸，兩項替代油品總供應量達7,250公噸，可挹注沙拉油缺口。

台中市政府經發局長張峯源指出，業者可依製程、風味及產品標示等需求，彈性評估採用替代品；針對仍有沙拉油使用需求的業者，市府也將持續「追蹤供需、協調媒合」，協助穩定產業用油供應。

張峯源表示，據經濟部指出，近期芥花油、葵花油、棕櫚油銷售量增加20%至25%，顯示市場已逐步增加替代油品使用。部分原使用福壽、福懋及泰山沙拉油的食品業者，因臨時轉換供應商，仍可能面臨限量供應或延遲供貨情形。

市府除持續與中央協調，促請其他油品業者增產調度，也同步「盤點替代品、建立採購管道」，協助業者依產品特性選擇適用油品，降低供應調整造成的影響。

經發局表示，目前營業用沙拉油主要替代品為棕櫚油及芥花油，棕櫚油一般作為烘焙、烹調及食品加工，目前營業用市價每桶平均約970元，略高於沙拉油均價925元；芥花油具有耐高溫特性，適合家常煎煮炒炸，營業用市價每桶平均1,260元，高出沙拉油約36%。

經發局進一步說明，油品製造商月平均產量方面，棕櫚油大統益約3,000公噸、福懋2,000公噸、福壽800公噸，合計5,800公噸；芥花油部分，大統益約700公噸、福懋350公噸、福壽400公噸，合計1,450公噸，兩項合計平均每月7,250公噸。相關食品製造業者及下游用油業者，可依實際需求洽上述油品製造商採購。

經發局提醒，業者除直接聯繫油品製造商，如仍有營業用油採購的需求或困難，可透過經濟部「馬上辦服務中心」0800-280-280尋求供需媒合，另外也可洽經發局04-2228-9111分機31611，市府將持續彙整需求並協助業者對接供應資訊，共同維持市場供應穩定。

台中市政府邀中央及產業召開油品協調會議。中市經發局／提供

台中市政府盤點替代油品。中市經發局／提供