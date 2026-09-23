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喊明最低工資審議破3萬 林月琴示警「薪資壓縮」：不能只調最低工資
最低工資審議會明登場，外界關注能否突破3萬元。民進黨立委林月琴表示，今年經濟成長亮眼，成果理應由勞工共享，期待審議會讓最低工資順利突破3萬。她也提醒，最低工資調升後能否真正落實同樣重要，勞動部應統一各縣市違反最低工資裁罰標準，並留意「薪資壓縮」問題。
林月琴表示，民進黨政府執政以來，最低工資已連續10年調漲，今年經濟成長表現亮眼，成果理應由勞工共享。她認同賴清德所說「只要有賺錢，就要幫勞工加薪」，也呼應行政院長卓榮泰日前表示「台灣經濟狀況很好」，期待明天審議會能讓最低工資順利突破3萬元。
不過，林月琴指出，除了調高最低工資，勞工最後能否真正拿到也很重要。近期勞團發現，各縣市對違反最低工資的裁罰基準不一，她認為勞動部應盡速統一標準並加強稽查，讓最低工資調整確實落實。
林月琴也提醒，調高最低工資只能處理部分低薪問題，還必須留意可能出現的「薪資壓縮」，政府接下來應研擬並檢視整體薪資結構，不能只把焦點放在最低工資。
林月琴表示，她長期關注勞工工作權、休息權及勞動尊嚴，未來將持續監督相關政策，希望將經濟成長成果轉化為勞工更好的薪資及保障。
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