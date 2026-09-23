最低工資有望3萬 廖偉翔：避免企業受罪勞工買單惡性循環

勞動部將於明天舉行最低工資審議會，勞動部長洪申翰今天指出，明年最低工資調升機率高、有機會突破新台幣3萬元，但實際調幅仍須由審議會決定。國民黨立委廖偉翔表示，若政府僅調高數字卻無其他配套，無異於是「政府做業績、企業扛重擔」，他呼籲經濟部與勞動部儘速規劃勞健保差額補貼、租稅誘因及資金周轉支援，避免企業經營不堪負荷。

廖偉翔表示，勞工絕對值得更好的待遇，但政府若放任通膨稀釋民眾的所得感，無視物價飛漲及中小企業經營困難，最終只會造成「政府請客、企業受罪、勞工買單」的惡性循環。他指出，我國最富5%家庭與最窮5%家庭，兩者貧富差距達150多倍，國內貧富差距鴻溝急劇加深；通膨持續侵蝕實質購買力，勞工只會深陷「體感貧窮」的惡性循環。

廖偉翔指出，全國八成以上勞工受僱於中小型企業，如今面臨高物料與能源成本壓力，尤其廣大傳統產業長期深陷低毛利與薪資偏低的困境，若政府僅調高數字卻無其他配套，無異於是「政府做業績、企業扛重擔」。因此，他要呼籲經濟部與勞動部儘速規劃勞健保差額補貼、租稅誘因及資金周轉支援，避免企業經營不堪負荷，反而造成減班休息或轉嫁成本的雙輸局面。

廖偉翔強調，依賴法規拉抬工資，只會壓縮薪資級距，唯有輔導產業加速升級、提高附加價值，從源頭打破低薪結構，才能帶動實質薪資成長；兼顧勞工尊嚴與產業生機，才是負責任的經濟政策。