洪申翰指明年最低工資有望破3萬元 白委：逾越勞動部長職權非一人決策

針對勞動部長洪申翰「明年最低工資有機會突破3萬元」的說法，民眾黨立法院黨團副總召陳昭姿今天說，此言已經明顯逾越勞動部長的職權，因為最低工資絕非靠主席或部長一人決策，「本來就是法律建立的制度，不是哪一位部長臨時送給勞工的紅包。」

最低工資審議會將在明天舉行，儘管今年經濟成長率大好，然而各產業呈現冷熱不均，對於明年最低工資調幅，勞資雙方看法仍有差距。洪申翰今天接受廣播專訪時表示，明年調升機率高，最低工資月薪有機會突破3萬元，確切調幅仍須由審議會勞資政學代表共同決議。

「民進黨說要照顧勞工，卻只在選前送利多」，陳昭姿表示，民眾黨長期爭取友善育兒職場、保障勞工權益，本屆立委才剛上任便馬不停蹄著手修法，包括產假從8周延長至14周、配偶陪產假從7天延長至14天，還有育嬰相關津貼提高到月薪80%、育嬰留職停薪延長至6歲等。

陳昭姿指出，過去2年執政黨不動如山，不但沒收已經三讀通過的「兒少成長津貼」，還在選前突然透過勞動部長上節目大放送、大收割，等到年底選情告急才終於想起「心裡最軟的那一塊」，然而民進黨作業卻只抄一半，包括親職假、家庭照顧假及產檢假仍未跟上，而產假延長至12周更明顯落後於國際與民眾黨團的修法版本。

陳昭姿表示，洪申翰聲稱「相關法案要等立法院修法通過」更是投機取巧的說法，民眾黨早在2024就開始提出相關法案，過去卻被民進黨一路阻擋、甚至醜化，民進黨籍召委林月琴直到今年7月底才首次排審，「乃至拖延了對勞工的照顧，現在又想推給立法院？」

陳昭姿也說，洪申翰搶在最低工資審議會前搶先宣布「最低工資可能再調漲」，此舉已經明顯逾越勞動部長的職權，因為最低工資絕非靠主席或部長一人決策，現行「最低工資法」也早已明定最低工資審議應參採CPI年增率，並且綜合經濟成長、薪資、家庭收支等指標依法審議。

陳昭姿說明，最低工資隨經濟與物價合理調整，本來就是法律建立的制度，不是哪一位部長臨時送給勞工的紅包。

陳昭姿表示，面對少子女化國安危機與雙薪家庭壓力，歡迎政府跟進民眾黨提出的進步價值與法案，更期待勞動部把這些制度真正落實，照顧勞工與家庭不需要搶功，更不能只靠口號，而是要把保障寫進制度真正做到。