洪申翰稱最低工資有望破3萬 邱鎮軍：也應鼓勵企業調整薪資級距

勞動部明天將召開最低工資審議會，勞動部長洪申翰今天說，明年最低工資有機會突破新台幣3萬元，但實際調幅仍須由審議會決定。國民黨立委邱鎮軍表示，最低工資合理調升是應該的，但政府真正要追求的，不應只是「最低工資突破3萬元」，也應該提出鼓勵企業調整薪資級距、提高技術與資歷薪資差距的政策。

邱鎮軍表示，最低工資合理調升是應該的。現在物價持續上漲，對基層勞工而言，房租、食物、交通等基本生活支出占所得比例較高，因此最低工資若能隨物價及整體經濟發展適度調整，確實有助於維持勞工的實質購買力。不過，他也要特別提醒政府，調高最低工資不能只宣布調幅，卻將增加的成本全數留給企業承擔。

邱鎮軍指出，台灣目前經濟成長確實相當強勁，但不同產業、不同地區的情況並不相同。高科技、半導體等產業的成長，與傳統製造業、服務業及許多中小微企業的經營狀況，不能完全畫上等號，這也是目前資方希望政府納入考量的重要因素。因此，他的立場很清楚，支持合理調升最低工資，但政府也必須同步提出完整的企業配套措施。

邱鎮軍提出3項措施，第一，針對中小微企業提供「調薪支持＋產業升級」措施；第二，對受衝擊較大的傳統產業及服務業，提供差異化協助；第三，政府更應正視「薪資結構被壓縮」的問題。他認為，如果每次調升最低工資，企業只調高新進人員薪資，但已工作多年、具備經驗、技術與專業能力的中間層員工，薪資卻未同步調整，就會出現不合理的現象，新進人員薪資愈來愈接近資深員工，但資深員工的薪資卻沒有相對成長。長期下來，不僅會增加企業留才的困難，也會降低勞工累積經驗、提升技能的誘因。

邱鎮軍強調，政府在調升最低工資的同時，也應該提出鼓勵企業調整薪資級距、提高技術與資歷薪資差距的政策。政府真正要追求的，不應只是「最低工資突破3萬元」，而是讓勞工擁有一條看得見的薪資成長路徑，包括新進人員有基本保障、資深員工的資歷獲得合理反映、專業技術人員有能力加給，基層主管也有合理的薪資成長，如此才能真正改善台灣長期的低薪與缺工問題。